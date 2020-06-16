⚠️ الكذب المباح في دين "الإصلاح" !!

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👤 عبدالملك سام || البادئ أظلم ، والمعركة الإعلامية مع الإصلاح أبسط مما يتخيل هؤلاء القادمون من عصر أبي جهل ، ونحن إن كنا أحجمنا لفترة عن وضعهم في حجمهم الصحيح فذلك طمعا منا أن يتعقلوا وأن يلتحم صفنا في وجه من لا يريد بنا وبهم سوى الشر .. لكن وجههم القبيح ظهر كلما اقترب الجيش واللجان الشعبية خطوة من مأرب ، فأخرجوا ما في جعبتهم من أتهامات بالية لم تنفع من سبقهم ، وقد ظنوا أن بإستطاعتهم أن يشعلوا الفتن في الصف الداخلي مما يعرقل المجاهدين عن الوصول لمأرب ، ولعمري هؤلاء القوم سيظلون يدهشون العالم بحماقاتهم ، وقد أصبحوا حديث المجالس التي تتندر بأفعالهم الحمقاء .. لا ترمي الآخرين بالحجارة إذا كان بيتك من زجاج ، ونحن لو بدأنا بنبش الدفاتر القديمة فأنا اعدكم أن الحرب ستنتهي ولن ينتهي سرد فضائح هؤلاء القوم ، فكلهم عورات وفضائح ؛ فإذا بحثت عن أكثر الجماعات التي لديها سجل مخزي على مستوى العالم فلن تجد لهم منافسا ، فهم عمالقة الفضائح الجنسية والأخلاقية والفساد دون منازع ! والسبب وراء هذا هو انهم منذ نشأة حركتهم وهم يستخدمون الدين لأشباع رغباتهم الشاذة ، وهذا يعود لأن أكثر الناس أنضماما في صفوفهم يعانون من عقد نفسية أستطاع معلميهم من خلالها أن يوظفوها في هذا التنظيم البائس ، والنتيجة ماثلة أمام الناس - اللهم لا شماته .. هذا هو الخزي في الدنيا فقط ، وهذه هي اللعنة التي أستحقوها من الله بسبب خبث نفوسهم وشذوذ مسلكهم ، فلا عهد ولا ميثاق لهم ، ولا صدق ولا امانة لديهم .. ولو اتينا لمبرر فعلتهم الأخيرة سنجد أن مأرب مثلها مثل بقية المحافظات اليمنية لابد ان تحرر ، ونحن لم ننقض عهدا يستدعي كل هذا الغضب ؛ فهم حاولوا أولا الأعتداء على صنعاء أنطلاقا من مأرب بطريقة الغدر ، وما نفعله كان رد فعل طبيعي . كما أن ثروات مأرب المفترض أنها لكل اليمنيين ، ولكن ما حدث هو أن قادة الأصلاح فقط أصبحوا المهيمنين عليها ، فبنوا القصور والعقارات وكنزوا الثروات في الخارج ومنعوها عن باقي اليمنيين ، بل وعن الإصلاحيين الآخرين أيضا ، وحدث أن شكى الكثيرين من كوادرهم من تأخر مرتباتهم التي لم تكن جزء من عائد ثروات هذه المحافظة المحتكرة ، بل كان عليهم أن ينتظروا دول العدوان على بلادهم لكي تمن عليهم بالفضلات كل مدة !! هناك سؤال يجول بخاطر كل يمني شريف .. لماذا وصل الحال بكم ان تربطوا مصيركم بمحافظة واحدة ؟! لماذا تم طردكم من باقي المحافظات على يد من يفترض أنكم في خدمتهم ؟! بل والأدهى من ذلك انكم تريدون لليمنيين كلهم أن يكونوا طوع أمر من نكلوا بكم !! أين عقولكم يا حمقى ؟! لقد تم اخراس كل صوت حر بينكم بمسدسات الغدر التي تتبع من تلعقون أحذيتهم !! كم مرة قصفوكم وأعتذروا ؟ ومؤخرا باتوا لا يعتذرون حتى !! كم مرة سجنوكم وأغتصبوكم في سجونهم السرية ؟! كم مرة حرضوا فصيل يتبعهم لطردكم شر طردة من عدة مناطق ؟ ولماذا وأنتم تدعون انكم الاكثر ألتزاما بالدين قمتم بالسرقة والأقتتال والتقطع والتنكيل بالأسرى والتمثيل بالجثث وكل الأفعال التي لم يقم بها حتى كفار قريش ؟! أين عقولكم وأنتم تتفاخرون بمشائخ عرف عنهم الرذائل والقبائح والغدر والكذب وأكل الحرام والتعامل بالربا والكذب على الله وخلقه ؟! عودوا لرشدكم قبل فوات الأوان ، وإن كنتم مصرين على الأستمرار في هذه المهزلة فلا بأس ، فنحن لن نظل ساكتين طمعا في تعقلكم ، والناس باتوا يعلمون جيدا أنكم كاذبون ومدلسون وما عادوا يصدقونكم .. ستتحرر مأرب شئتم أم أبيتم ، وستتحرر اليمن كاملة لا محالة ، ثقوا في ذلك ، بل أننا سنسترد الأراضي المغتصبة أيضا ، وسنطارد المجرمين حتى آخر العالم لو اضطررنا .. بإمكانكم أن تكونوا عاقلين وتدخلوا في حوار مباشر مع أبناء شعبكم الذين لن يظلموكم او يحتقروكم كما فعل الأجانب ، جربوا فأنتم لم تعودوا تملكون شيئا تخسروه .. جربوا ولن تندموا لأن اليمن أبناءها رجال ، ولمرة واحدة تفكروا في مدى شرف وأخلاق قادة الصف الأول الذي لم تزيدوا بطاعتهم إلا خسارة وأحتقار ، فهم لصوص وفاسدون وعرابيد وخونة ، والكل يعلم هذا إلا أنتم !!!!