اليمن

الصرخة يعبر عنها كتاب اليمن .


✍🏽.. هشام عبد القادر .   الصرخة موقف وكل ... الكتاب اليمنيين يكتبون عن الصرخة ليس كذكرى ليوم الصرخة بل تعبير عنها إنها براءة من الإدارة الإمريكية والصهيونية .    العالم اليوم القلوب قيحا من الإدارة الإمريكية التي كلما طلع رئيس تحرك نحو الشرق الأوسط يخترع اي مسمى واي مبرر لنهب الثروات وتدمير الشعوب ..تارة باسم إرهاب وتارة بأسم مجوس ومسميات كثيرة .  باي حق او من الذي فوضهم للدخول في الشرق الأوسط . من الذي سمح لهم ببناء قواعد عسكرية . لا حياء لديهم . عزة النفس من الإيمان ولا إيمان لديهم . اعظم دولة الصين واكثر امة في السكان لكن لديهم عزة النفس يخترعون ويبدعون في الصناعة وليس في المكر والخداع يأكلون من ثمرة إبداعاتهم . دولة مستقلة لا تتدخل بشؤن احد ولم تمكر في الدخول باي ساحة باي مسمى . ولكن الإدارة الإمريكية خزي وعار تدخلات بشؤن الدول العربية والإسلامية دون حياء .بمكر وخداع وزيف .  كذالك الإدارة الصهيونية استحلوا القدس و لا باي ديانه من الديانات ولا باي رسالة من الرسلات تنص على ان بيوت الله خاصة لطائفة معينه بل للإمة كافة . والقدس هو مسجد وليس كنيسه ولا معبد بل مسجد سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى . وحتى اذا لم يؤمنوا بالقرءان . المعابد لله والكنسية هي لكل إنسان لا إقصاء في كنائس باسم المسيح عليه السلام . فاي اقصاء متصهين بإحتلال القدس . وجعله بيت خاص للرهبان كهنة المعابد . ..  ادخلوا باب حطة ولم يدخلوا باب حطة هؤلاء اليهود المتصهينين . عبدة العجل السامري .  اما ال سعود عليهم اللعنة متكررة كما تلبسوا بأسم الإسلام وكما دمروا الشعوب وغيروا معالم الدين والتراث والمناهج . وملعونين حين سموا الحجاز والمدينة المنورة وكل المقدسات بدولة تسمى السعودية . هؤلاء النظام الثلاثي الإدارة الإمريكية والصهيونية والسعودية مثلهم مثل ثالوث الشر فرعون وهامان وقارون .  واما الشعوب فلا نتدخل في حقهم نلعن فقط الإدارات المتعاقبة بالظلم ونلعن كل ظالم باي لون وباي معتقد وباي ارض الذي لا يتراجع عن ظلمه وعدوانه .
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