اليمن

الصرخة.. شعار البراءة وتبعات الموقف


إكرام المحاقري ||   لم تكن النظرة لمستقبل شعار الصرخة في وجه المستكبرين مأطرة في زاوية ذلك المجلس البسيط الذي حظي باحتضان أول صوت هتف بشعار البراءة من اعداء الله في زمن أُخرست فيه  الالسنة وأُصمت فيه الأذان وأُبكمت فيه البصائر وتمكن الاعداء من توجه الأمه وثقافتها وقرارها, بل أن تلك النظرة العالمية لشعار الصرخة حازت من الامتياز على أصوات تعالت بالموت لأمريكا والموت لإسرائيل حتى في الشوارع الأمريكية نفسها ولا مناص من تمدد كلمة حق ازهقت الباطل وعرت المنافقين وبينت حقيقة  الاخونجيين. منذ مطلع العام 2002م وحتى مطلع العام 2020م ومابينهما حدثت الكثير من الاحداث نتيجة لذلك الموقف الحسيني المستبصر بضوء نور القرآن الكريم, وهاهي تبعات كل ماحدث أنفا وحاضرا تستكمل دائرة قمر الهداية والدراية والوعي للشعب اليمني كشعب وليس كـ تكتل سياسي وحزبي وما إلى ذلك, بل إلى جميع الشعب اليمني حتى وإن كان في الجنوب من سقطوا في رهان العدو الخاسر إلا أنا نعلم ماتحمله قلوبهم من حسرة وودا لو صرخوا في اليوم الف مرة وتنفسوا عقبها نفس الحرية. نعم هو ذلك الهدف الحقيقي من رفع شعار البراءة من اعداء الله التنفس بحرية في جميع توجهات الحياة والحفاظ على مضمون الدين القرآني الاصيل ومواجهة اعداء الله واعداء الأمة بوعي ثاقب لايقبل بالمساومة حتى بتوجيه واحد من توجيهات الله تعالى, وهكذا هي الثقافة القرآنية النيرة التي ولد من رحمها شعار البراءة من المستكبرين الطغاة. آنذاك تحدث الشهيد القائد رضوان الله عليه عن النظرة المستقبيلة للشعار وأقر بان هذه الكلمات لن تكن محصورة في قطر منطقة مران أو محافظة صعدة أو دولة اليمن بشكل عام, بل أنها ستعم ارجاء البسيطة وعياً وأنفةً ونصراً وثباتاً بقدر مالها من تاثير عظيم يتحرك بها المؤمنون ويستمدون منها العزم والقوة. اصرخوا وستجدون من يصرخ معكم, نعم وجدنا شعب يصرخ ووجدنا في الدول الأخرى من يصرخ في لبنان والعراق وسورية وإيران وفلسطين وغيرهن من الدول العربية والإسلامية, ووجدنا من يصرخ الما وكمدا وهزيمة وذلا أمام من تمسكوا بشعار البراءة وجعلوه عنوان ورآية حق لجهادهم المقدس, كما وجدنا لحى طويلة واثواب قصيرة وأفواه متعفنة بسواك الزينة وأصوات رنانة اهتزت وتقشفت وبانت خباياها الشيطانية المتلبسة باسم الدين وسنة النبيين سواء من الجهة الدينية أو السياسية وغيرها, ما يجدر بنا قوله هو أن شعار البراءة من اعداء الله غربل الكبير والصغير وجعل لنفسه زمان خاص به منذ أول وهله صدع به حسين مران وحتى اللحظة.. نعم مرت الاعوام وتدفقت ساعات الأيام كسيل العرم بين رحلة طويلة غابت وأخرى قادمة, ومازل اليمنيون يدثرون قلوبهم وعزائمهم بخمس كلمات تصدع برفع اليد اليمنى بصوت يهز عرش المماليك ويتعالى شامخا فوق قواتهم الواهنة, كما أن تلك الهيبة التي خلقها الشعار في قديم الأيام مازالت حاضرة في ساحات الوغى وجبهات الكرامة وللعدو منها نصيب وافر سميت بمؤلفات التراجع للخلف وترك المعدات العسكرية !! فعلا شعار البراءة من اعداء الله أو الصرخة في وجه المستكبرين هو موقف له تبعات عظيمة ولدت من رحم التضحية والإباء وستواصل المسير حتى يُكبّر الله من أعلى قبة الاقصى الشريف وازقة وشوارع فلسطين المحتلة, وليس نصرا وعزة وحرية للشعب اليمني بل لمستضعفين في العالم. فيا آيها المستضعفون اصرخوا وسوف نصرخ معكم تحرروا من عبودية الطاغوت وسنكون لكم خير من وحد الله تعالى بلسانه وقلبه وموقفه وفوهة بندقيته.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بين ما حدث وما سيحدث..! ..
الصرخة.. شعار البراءة وتبعات الموقف
🔘 رسالة لشعوب وأحرار العالم وزعماء قادة العالم الأحرار  
الصرخة..وأنجاس الفكر الماسوني التكفيري  
التحضير لمعركة كبرى فاصله لتحرير القدس وسقوط حكام الخليج الخونه  
دماء العظماء تجرف عرش  أمريكا  
الصرخة وأثرها في التصدي للعدوان 
الأمم المتحدة وتحالف العدوان على اليمن وجهان لعملة واحدة    
دبلوماسية الإبتزاز التي تتبعها الأمم المتحدة
نصف المرتب الذي تسبب في طلاق الأمم المتحدة !  
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 73.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك