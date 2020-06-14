🔘 رسالة لشعوب وأحرار العالم وزعماء قادة العالم الأحرار  

حميد عبد القادر عنتر

اليمن يواجة عدوان كوني من قبل ١۷ دولة عربية عميلة و ٦٨ دولة أوربية ومن خلفهم قوى الآستكبار العالمي منذ خمس سنوات عدوان على اليمن وداخلين بالعام السادس والعدوان مستمر على يمن الحضارة والتاريخ.

تم استتخدام كل ما انتجته شركات سلاح العالم في المدن اليمنية وتم استهداف المدنيين والبنية التحتية و المصانع والطرق والجسور وصالات العزاء وصالات الأعراس، وهدم المنازل على رؤوس ساكنيها وقصف المدارس باستخد حوالي ثلاثين مليون طن سلاح محرم دوليا كافي لاسقاط قارة باكملها

استخدم سلاح محرم دوليا في العدوان على اليمن أكثر من ما استخدم في الحرب العالمية الأولى والثانية، حيث شن على اليمن عدوان كوني لم يشهد له التاريخ مثيل ، وتم فرض حصار مطبق على اليمن برا بحرا جوا، وحرمان موظفي الدولة من مرتباتهم منذ أربعة أعوام في ضل صمت أممي ودولي مطبق من المجتمع الدولي والأمم المتحدة بسبب المال السعودي المدنس، أشترى مواقف كل الأنظمة العربية العميلة ومجلس الأمن والجامعة العربية والمنظمات ووسائل الاعلام والكتاب اصحاب الدفع المسبق من آجل غض الطرف عن الجرائم والإنتهاكات الذي يرتكبها تحالف العدوان ومن خلفهم قوى الاستكبار

نفذ تحالف العدوان أكثر من مليون طلعة جوية منذ بدء العدوان قصف كل شبر من أراضي اليمن خصوصا شمال الشمال المحاصر، كل هذا العدوان ليس له مبرر وانتهاك للأعراف والمواثيق الدولية والأعراف والقانون الدولي واستند تحالف العدوان بغطاء سياسي من البيت الأبيض واشنطن من قبل مجرم الحرب وتاجر المخدرات ترامب، الذي سيتم عزله من السلطة خلال الأيام القادمة من قبل مجلس '' الكونجرس الأمريكي '' ومحاكمته مجرم حرب ، واشعال المنطقة في حروب عبثية من آجل استنزاف ثروات دول الخليج المتمثل بامراء الخليج أمراء النفط ''البقرة الحلوب ''

الان آن آوان سرعة التحرك من قبل شعوب وأحرار العالم بالانتفاضة على قادة تحالف العدوان من خلال تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية في كل شعوب واحرار العالم ضد قادة تحالف دول العدوان ومن خلفهم الشيطان الأكبر "أمريكا" المتمثل بالرئيس المعتوة تاجر المخدرات "ترامب "

بالمقابل برغم العدوان الكوني على يمن الحضارة والتاريخ لم يستطيع قادة تحالف العدوان تحقيق هدف واحد من اهدافهم المعلنة ولم يستطيعوا فرض خياراتهم بسبب المقاومة الشرسة المتمثلة بأبطال الجيش واللجان الشعبية، وتم سحق أكبر ترسانة عسكرية على مستوى العالم وتبخر كل السلاح المحرم دوليا تحت أقدام المجاهدين وتم حرق الدبابات الأمريكية بالولآعة وتم التنكيل بالغزاة أشد تنكيل

من خلال مقالي هذا حبيت أن أوصل رسالة للعالم بماء أرتكبه التحالف الكوني العدواني الإجرامي بحق المدنيين وكل الجرائم موثقة من قبل المنظمات الدولية، لن يفلت قادة تحالف العدوان من الملاحقة أمام المحاكم الدولية مجرمي حرب ولن يستطيعو تركيع الشعب اليمني مهما حشدو من قوات ومن سلاح لان الشعب اليمني معروف على مدى التاريخ اليمن مقبرة الغزاة من غزاء اليمن لن يرجع إلا في تابوت

نحن كتبنا هذا المقال ليس من باب المناشدة أو الضعف إنما لاظهار الحجة للعالم بما أرتكب من عدوان بحق الإنسانية وبحق المدنيين واليمن لدية رجال أبطال مقاتلين لن يستسلمو إطلاقا ، شعارنا ننتصر أو نستشهد ونحن مع السلام العادل وليس الإستسلام، من يمن الحضارة والتاريخ سيتم صنع عملية تحول في المنطقة ودول الاقليم والعالم وثورة اليمن هي إمتداد لثورة ابا عبد الله الحسين عليه السلام الذي أسقط عروش الطغاة والمستكبرين وانتصر الدم على السيف هذا والعاقبة للمتقيين.

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