اليمن

التحضير لمعركة كبرى فاصله لتحرير القدس وسقوط حكام الخليج الخونه  


✍حميد عبد القادر عنتر / كاتب وباحث سياسي بمني ||

 

ندعو كل دول محور المقاومة المتمثل بايران لبنان اليمن سوريا العراق فلسطين

التحظير لمعركة كبرى فاصله لتحرير فلسطين وكسر الحضر على اليمن وتوجية ضربة عسكرية لدويلات الخليج الفارسي كون حكام الخليج الفارسي عملاء ومتامرين على دول محور المقاومة وكل اموالهم تصب لصالح الامريكان والصهاينه لماذا هذا السكوت من قبل دول محور المقاومة  سقوط حكام الخليج الفارسي هو استقرار المنطقة لان حكام الخليج الفارسي الخونة هم سبب تدمير لبنان والعراق وسوريا واليمن وهم من فرط بالقدس وهرولو للتطبيع مع الكيان الصهيوني

يتم تشكيل مجلس تنسيق لدول محور المقاومة للاعداد والتحظير لخوض المعركة الفاصله لتحرير القدس وتوجية ضربه عسكرية مدمرة لكل دويلات الخليج  سقوط حكام الخليج الخونه هو سقوط لقوى الاستكبار العالمي تمهيدا لاقامة دولة العدل الالهي يعم السلام العالم اجمع

اول خطوة يتخذ بها قرار قادة دول محور المقاومة هو تشكيل مجلس تنسيق لكل من ايران اليمن سوريا العراق فلسطين لبنان

بعدذلك تشكيل جيش موحد مقاتل يحمل فكر وعقيدة عسكرية ويتم تاهيله واخذ دورات عسكريه قتاليه

بعد ذلك تجهيز الجيش  بقوة  عسكرية  ضاربة مدعوم بالصواريخ البالستيه والطيران المسير

والاعداد والتحظير للمعركة الفاصله لتحرير القدس

البداء باعلان ساعة الصفر يتمثل بامطار تلابيب بعدة صواريخ بالستيه تنطلق من ايران  حزب الله

بعد ذلك يبد الجيش بالزحف نحو القدس

دول الخليج سوف يكون لها موقف معارض سوف تقف مع اسرائيل

يتم  اطلاق مائات الصواريخ تمطر كل دول الخليج الفارسي ويتم انزال مضلي من الجيش الموحد للسيطرة على كل مدن الخليج الفارسي اسبوع ويتم حسم المعركة وسقوط حكام الخليج

وتحرير القدس واعلان راية النصر لكل دول محور المقاومة وبالتالي سوف تستقر كل دول المنطقة بسقوط حكام الخليج الفارسي  تمهيدا لاقامة دولة العدل الالهي

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