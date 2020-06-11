🟠 الازمة السياسية في اليمن التداعيات والخلفيات

حميد عبدالقادر عنتر ـ اليمن

اندلعت ثورة الشباب في 11 فبراير متاثرين بثورات رياح التغيير الذي اندلعت في الوطن العربي في كل من مصر. تونس ليبيا. سوريا. اليمن.

اندلعت ثورة الشباب في اليمن سنة 2011 متاثرين برياح التغيير الذي اندلعت في الوطن العربي مطالبين باسقاط الانظمة الوراثيه ناشدين التغيير في الانظمة الحاكمة في اليمن خرج الالاف. من الشباب مطالبين بسقوط النظام السياسي وتم عمل مخيمات اعتصامات ووقفات احتجاجيه للشباب قاصدين احداث تغيير في النظام السياسي.

الاحزاب السياسية استغلت ثورة الشباب فقامت بدعم ثورة الشباب خصوصا حزب الاصلاح وبقية المكونات السياسية فكانت الاحزاب السياسية تناور من مصدر قوة. مستغلة مصدر قوتها الشباب المعتصمين سيطر حزب الاصلاح على الساحات وكان شعارة اسقاط نظام على عبد الله صالح. عفاش وكان يخطب قادة الاصلاح في الساحات ان انصار الله ضلمو وان الحروب الست كانت عبثية مطالبين بالكشف من ورا تفجير الحروب في صعدة.

فكانت البداية ثورة شبابية لها مطالب حقوقية دخلت الاحزاب السياسية مع الشباب في الاحتجاجات وحولو الثورة الى ازمة سياسية من خلال دخول مملكة الرمال ودول مجلس التعاون الخليجي في الخط لامتصاص ثورة الشباب تحولت من ثورة الى ازمة سياسية اانتهت بتوقيع اتفاق بين المكونات السياسية والحزب الحاكم بنقل السلطة الى نائب الرئيس الفار هادي وتم التوقيع في السعودية بحضور ملك السعودية الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز. تم الاتفاق بتقاسم السلطة بين الاحزاب السياسية واقصاء المكون السياسي انصار الله من المشهد السياسي ونقل السلطة الى هادي بالتوافق بدون منافسة. هادي تولي السلطة مع تشكيل حكومة برئاسة باسندوه الاصلاح سيطر على جميع مفاصل الدولة واقصاء المخالفين لة بالفكر والراي وتم انزال جرعة في المشتقات النفطية انصار الله مع كل قبائل اليمن الشرفاء فجرو ثورة 21 سبتمبر في 2014 خرج فيها كل قبائل اليمن من مختلف المشارب الفكرية والسياسية والمذهبية.

استطاعت ثورة 21 سبتمبر اسقاط مراكز القوى التقليدية ومراكز النفوذ والقوى الفاسده التي نهبت ثرة وحقوق 30 مليون نسمة لعدة عقود وكونو امبراطورية من المال العام ومن دماء الفقرا بعد دخول انصار الله العاصمة السياسية صنعاء ونجاح ثورة 21 سبتمبر تم توقيع وثيقة السلم والشراكه وقع عليها كل الاحزاب السياسية والرئيس الفار هادي بحضور المبعوث الاممي جمال بن عمر في دار الرائاسة وتاييد من دول الخليج والاتحاد الاوربي وبدات القوى السياسية تتحاور في موفمبيك. بعد ذلك.

الرئيس الفار هادي زار السعودية وابلغة الملك السعودي ضروري خروج اللجان الشعبية من صنعاء ويعودو الى صعده بعد ذلك غادر هادي السعودية متجة اليمن تغير 180 درجه بعد ان تلقى توجيهات من السعودية بضرورة خروج اللجان الشعبية من صنعاء تم تفجير الوضع من قبل الالوية الرئاسية التابعة لهادي في جولة المصباحي انصار الله عززو موقفهم باطقم مسلحة والدفاع عن انفسهم وجرا مواجهه عسكرية بين انصار الله وقوات هادي انتهت المعركه بالحسم لصالح انصار الله واخذو زمام المبادره. بدات الصحافة تصعد في كتاباتها ان هادي اصبح كوز مركوز وان اصحاب القرار بيد انصار الله الرئيس الفار هادي من خلال تلقية التوجيهات من السعوديه بتقديم استقالتة من رئاسة الدولة مع رئيس الحكومة وتعيش البلد في فراغ دستوري وفراغ سلطة بحيث يسبب ارباك. للمكون السياسي. انصار الله اضطر انصار الله بوضع هادي مع الحكومة تحت الاقامة الجبرية حتى يتم سد الفراغ السياسي وسد فراغ السلطة واستمر الحوار مع القوى السياسية في موفمبيك كان هناك تعنت من بعض القوى السياسية خصوصا الاصلاح كان مصدر قرارة من السعودية كان هناك. جهود مبذولة من قبل المبعوث الاممي السابق جمال بن عمر بحل الازمة تقضي بتوقيع على اتفاق سياسي ينهي الازمة السياسية لكن فشل الاتفاق بسبب تدخل السعودية اضطر انصار الله الى الاعلان. الدستوري ووضع الحكومة مع هادي تحت الاقامة الجبرية حتى يتم سد الفراغ السياسي بسبب تعنت الاحزاب السياسية من وصول الى.اتفاق اضطر انصار الله الى اعلان دستوري حل البرلمان وحل مجلس الشورى تولى السلطة اللجنة الثورية العلياء برائاسة محمد الحوثي ادار الازمة السياسية بنجاح بعد الاعلان الدستوري غادرت معظم السفارات خصوصا السفاره الامريكية والسعودية التي كانت تدير البلد ومهيمنة على القرار السياسي ومعظم السفارات والقنصليات غادرت البلد لان المكون السياسي خط مقاوم لا يقبل بالانبطاح والارتهان للخارج

وهدفة انتزاع القرار السياسي والوصايه من دول الاقليم بدا دول الاتحاد الاوربي والمنضمات الدولية تطالب بسرعة فك الاقامة الجبرية عن هادي وعن الحكومة. انصار الله افرجو عن بعض الوزرا الذي كانو تحت الاقامة الجبريه وبداو سمحو للزياره لهادي بدون تفتيش

زار هادي المبعوث الدولي السابق جمال بن عمر مع بعض الاحزاب السياسية لكي يتراجع هادي عن استقالتة رفض هادي وقال ان استقالتة نهائية

استغل هادي بعد ان سمح الانصار بالزيارة الية من بعض الوزرا او قادة الاحزاب بدون تفتيش استغل هادي هذا هرب من صنعاء الى عدن متنكر وصل هادي الى عدن والقاء خطاب سياسي بعد تلقية توجيهات من السفير السعودي بالتصعيد ضد انصار الله القاء خطاب سياسي متلفز انة رئيس جمهورية ولم يستقيل وبدا يصعد من خطابة السياسي ضد سلطة صنعا وقال انة سيرجع العلم الى مران بدا هادي بسياسة الاقصاء والتهميش ضد قيادات الشمال اقصاء كل القيادات العسكرية المحسوبة على الشمال وحصل صراع بين قوات الامن المركزي وقوات هادي وسجل قائد الامن المركزي المحسوب على الشمال انتصارات كبيره ضد قوات هادي حتى وصل قضيه قائد الامن المركزي الى طاولة مجلس الامن الدولي

دخلو الانصار عدن وسيطرو على عدن كامل اضطر الرئيس الفار هادي الهروب الى سقطرة ومن ثم سلطنة عمان ومن ثم الى السعودية بعد ان حققو الانصار انتصارات كبرى واعلنو. حرب شاملة على قوى الارهاب وحققو انتصارات عظيمة.

مملكة الرمال بعد انتصار ثورة 21 سبتمبر شكلت عاصفة حزم لاجهاض الثورة التي اسقطت مراكز القوى المتنفذه الفاسدة ادوات وعملا السعودية رصدت اكثر من 700 مليار دولار لعدوانها على اليمن تحت يافطة عودة الشرعية دخل اليمن العام الرابع من العدوان الكوني على اليمن استخدم بة العدوان الكوني بقيادة قوى الاستكبار العالمي كل ماء انتجتة الشركات الامريكية والبريطانية من سلاح فتاك ومدمر ومحرم دوليا استهدف مدنيين وتدمير البنية التحتيه وكل مؤسسات الدولة وفرضت حصار بري وبحري وجوي. على اليمن واستخدمت مملكة الرمال كل خياراتها واوراقها ولم تحقق هدف من اهدافها العسكرية وفشلت عسكريا وسياسيا واخلاقيا باقي لديها اخر ورقه هي ورقة الاقتصاد المتمثل بنقل البنك عدن واستهداف العملة وتجويع الشعب وعدم صرف مرتبات موظفي الدولة منذو سنتين ونصف والمضاربة بالدولار وغلا الاسعار سعيا منها لتركيع الشعب من خلال التجويع فشلت دول تحالف العدوان وذلك بصمود وثبات الشعب اليمني وانتصارات الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات وفي العمق السعودي وتبخر السلاح الامريكي الفتاك تحت اقدام الجيش واللجان الشعبية ولن يستطيع العدوان الكوني تركيع الشعب اليمني او تحقيق اي نتصار وانه لا حل الا عبر الحل السياسي والدبلوماسي

ثورة اليمن سوف تنتصر لانها امتداد لثورة ابا الاحرار ابا عبد الله الحسين عليه السلام

هذا والله من ورا القصد والعاقبه للمتقيين

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