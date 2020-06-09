لماذا لم تصرف رواتب الموظفين في اليمن؟!  

✍الدكتور علي عبد القادر الشامي ||

نقل البنك المركزي عدن سبب عدم صرف مرتبات موظفي الدوله

يتشتدف المرتزقة بنهب البنك المركزي؟؟ وكلنا عايشنا وشهدنا!! ثلاث وقائع كأمثلة من اشد انواع الجرائم المحرمة بحق الشعب!! والتي اظهرت واقعهم وزيفهم وبينت من نهب المال العام؟؟ ومتى نهب !!

ومنها التصريح الرسمي لحكومة بحاح بعدم وجود سيولة تغطي رواتب شهر سبتمبر !! ورغم ذلك استمرت اللجنة الثوريه..

وما تلاها من جرائم نقل البنك وطباعة مزيفه!! وعدم إلتزامهم بصرف رواتب القطاع العام!!

وقبلها ؟ فتح صناديق التبرعات بإسم الشعب اليمني من قبل حكومة باسندوة ؟؟في مساجد ومدارس دويلات؟ وتحويلها لحساباتهم..زور وفساد ونار

وما تزامن معها من مؤتمر المانحين بإسم الشعب اليمني..ولازالوا يسيرون على نفس نهج الارتزاق والشحت بإسم الشعب ؟؟

نستذكرها هنل بإيجاز :

الأولى : أنه في الشهرالسابق للإعلان الدستوري سبتمبر ٢٠١٤م!! صرحت حكومةبحاح رسميا؟!

في حينه أن البنك المركزي مفلس!!

وعدم مقدرة البنك المركزي ووزارة المالية في حينه صرف رواتب موظفي الدوله لنفس الشهر؟؟

وكان تصريحها واقعي ؟؟ البنك لايوجد فيه مخصص مرتبات!!

ورغم ذلك كله استمرت اللجنةالثورية العليا بصرف مرتبات سنة وسبعةأشهر !! ولجميع موظفي الدولةجنوبا!!وشمالا!!

من أين تم توفير وتغطية الرواتب ؟؟

لسنة وسبعة اشهر!!

من مخصصات ابواب النفقات التشغيلية للقطاع العام للجهات الحكوميه؟؟ الذي ضاعفتها حكومة باسندوه ليسهل نهب المال العام !!

ومن مخصصات بعض الشركات؟؟ ومنها على سبيل المثال مبلغ اثنين مليار ريال باليوم الواحد كان مخصص الطاقة الكهربائية المشتراه!!؟؟والذي كان يعادل ما يقارب اثنين مليار دولار في السنه!! مخصصات شركات حميد في حينه..

وقامت اللجنة الثورية العليا بترشيد وتجميد معظم النفقات التشغيلية المخصصة للجهات الحكومية!! وامثال تلك الشركات..في خطوة لتجفيف منابع الفساد!! ومواجهة مستحقات الموظفين من رواتب..

وقامت بصرف ما يقارب رواتب سنة وسبعة اشهر لجميع موظفي الدوله شمالا وجنوبا !!

مقدمة مصلحة الموظف العام على نفقات واعتمادات كانت مبوبة ومشرعه للفساد والنهب!! ورغم الحصار والعدوان قدمت مصلحة الموظف وهذه شهادة لله..

وعلى ذكر المرتبات !! ظل مطار صنعاء مفتوح إلى اخر شهر صرف فيه مرتبات!!

لأن الطائرات استمرت منذ ماقبل بداية العدوان مارس ٢٠١٥م وفي ظل العدوان؟ بنقل المرتبات بالطائرات من مطار صنعاء الى عدن وحضرموت مرتبات المحافظات الجنوبية!! كل شهر بشهره..

وبمجرد استكمال ما في البنك من سيوله تم ترشيدها والحفاظ عليها لمواجهة الرواتب؟؟ والمرتزقة يعلمون كم السيولة في البنك المركزي..ومتى سينتهي!!

ثم تم نقل البنك المركزي وتجميد السويفت الى عدن وبتعهد من حكومة المرتزقة بصرف المرتبات ؟؟ وهو مالم يتم ؟؟

ونتذكر أنه بنفس الشهر الذي استكملت فيه السيولة التي تم ترشيدها من اللجنة الثورية العليا ؟؟ تم حظر المطار !! وتجميد الحركةمن وإلى مطار صنعاء!! من قبل #تحالف_الشر

وما تلاها من جرائم طبع اوراق مزيفه! واغراق السوق بها بنية هدم ما تبقى من عملة!! وسحب العملة الوطنية الى مناطق سيطرتهم وتحويل العملة الصعبة لبنوك دبي وجيبوتي!! وأمتناعهم عن صرف مرتبات الموظفين في الشمال ومعظم القطاع الحكومي؟؟ في اشد انواع الجرائم المحرمه..

وقبلها اي قبل هذه الجرائم والفضائح التي اعتاد عليها مدمني الإرتزاق .. والعياذ بالله منهم ومن اساليبهم.

ما الذي حصل ؟؟ فتح صناديق التبرع !!

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الثانية : قبل هذا كله ‏‎#حكومةباسندوه رسميا فتحت صناديق لجمع التبرعات للشعب اليمني؟؟ أين ؟؟ في مدارس!! ومساجد!! دويلات الخليج؟؟ بناء على مطالبات وشحت موثق رسميا!!

ومشهدين الله تعالى على انفسهم! وامام الشعب اليمني! وشعوب العالم كله العالم؟ أن اليمن دولة اشد فقر! ومجاعة؟وبوثائق رسمية!! زورا وإثم!! وبهتان وظلم وفساد؟؟ كله بإسم الشعب اليمني !!

وجمعت مبالغ وحولت إلى حساباتهم هم أنفسهم الفسدة في حينه هم أنفسهم مرتزقة الرياض وتركيا !

فلم يكتفوا بنهب ثروات الشعب؟؟

وصل بهم الحال لجمع تبرعات بإسم الشعب اليمني!! الذي أنعم الله عليه من فضله من الثروات !!

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الثالثة : تزامنت جرائم فتح صناديق التبرعات مع ما سمي ‎#مؤتمرالمانحين ؟؟

كلها شحت بإسم الشعب؟

وكلهاتحولت لحساباتهم وشركاتهم في بنوك تركياومصروالاردن ودبي ! وغيرها

ولازالت اساليهم لليوم نفسها !!

واليوم يقلك نهب البنك..

والله لن يصلح عمل المفسدين،،

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون،،

والعاقبة للمتقين