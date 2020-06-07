نكبة عدن وصراع الادوات بالمحافظات الجنوببة       

ا/هاشم علوي



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كانت عدن قبل ان تطائهااقدام الغزاةالجدد درة اليمن وثغر اليمن الباسم والعاصمة الاقتصادية والمنطقة الحرة ومتنفس اليمن فماذاحل بها بعد ان تمكنت دول العدوان باحتلالها بمساعدة ابنائهاوغيرهم من مرتزقة المحافظات الجنوببة الذين استطاعت دول العدوان وعلى راسها السعودية والامارات تطويعهم بالمال والسلاح والترهيب والترغيب والاغراءات حتى تمكنت من معظم نخب وقادة المحافظات الجنوببة التي اوهمتهم بان عدن ستتحول الى دبي الثانية فماذا حل بعدن والمحافظات الجنوبية لقد سيطرت دول العدوان على المحافظات الجنوببة بما فيها عدن وصنعت فيها ادوات تحت مسمى النخب والاحزمة والاذرع القاعدية والداعشية وتجميعها من الداخل والخارج حتى ودعمتها بالمال والسلاح وصارت تستخدمها ضدبعضها وتركت المواطن حتى وصلت الى الاقتتال مثلما يحصل بين ادواتها من مسميات الشرعية والانتقالي التي تتقاتل وتقاتلت في عدن وابين وشبوة وسوقطرة وبين اذرعها في عدن اليوم وكل يوم او يومين تحدث اشتباكات بين مرتزقة العدوان سوا التابعة للسعودية او الامارات او مرتزقة حزب الاصلاح الخائن فماذا جنت عدن والمحافظات الجنوببة من دول العدوان وادواتها واذيالها فلم تجن غير الويلات والقتل والتشريد والسجون والتعذيب والاغتيال لقياداتها وعلمائها وخطبائها وصحفييها وناشطيها والذين كانوا في اغلبهم ممن ينتمون لما كان يسمى المقاولة وينتمون لحزب الاصلاح وبعد ان اعلنت حكومة الفنادق لعدن مدينة منكوبة بسبب الامطار فانها منكوبة بالعدوان وادواته فماذا قدمت دول العدوان وادواتها لعدن وغيرها من المحافظات الجنوببة والتي تٱن تحت وطأة الكوارث والصراع والاوبئة والتلوث وغياب الخدمات وفقدان الامن والاستقرار والحياة الكريمة ناهيك عن التغرير بشبابها والذهاب بهم الى جبهات القتال في الحدود السعودية والذين يقتلون دفاعا عن جنوب المملكة وليس دفاعهم عن جنوبهم المزعوم. ان المرحلة تتطلب ثورة شعبية بالمحافظات الجنوببة ضد الاحتلال الاماراتي السعودي ودحر ادواتها الخائنة فلسان سكان عدن يقول كانت الرياض قرية وسط رمال الصحراء فصارت مدينة بها ناطحات السحاب وكانت ابوضبي قرية وسط رمال الصحراء فصارت مدينة بها ناطحات السحاب وكانت عدن مدينة بهاناطحاتالسحاب فتحولت بسبب الرياض وابوضبي الى قرية موبوئة منكوبة بعد ان خانها ابنائها من المرتزقة فمازال لاحرار عدن والمحافظات الجنوببة كلمة لابد من قولها وصرخة قوية في وجه دول العدوان وادواتها التي لاتحمل للجنوب اي مشروع وطني فمن تعتقله السعودية والامارات وتمنع عودته الى وطنه ويسلط كسوط على ابناء جلدته يتمرزق ويببع ويشتري بالام ابناء وطنه ليس كفؤ لان يقود وطن الى بر الامان ومتى ما خرج ابناء المحافظات الجنوبية من غيبوبة التيه والذل تحت اقدام المستعمر والمحتل الجديد ويقولوا للاحتلال ارحل وللمرتزقة كفى سيكون الشعب اليمني معهم في خندق واحد نحو تحرير كل شبر من ارض الوطن فلا المهرة سعودية ولا سوقطرة اماراتية ولابناء الضالع وردفان اخلعوا ثوب الذل والهوان ولا تكونوا سوطا مسلطا على ابناء وطنكم فلن تفروا منهم طال الزمن او قصر عودوا الى صف وطنكم اليمن ولن تفيدكم الامارات بمسابقة نتف شعر الابط ولا السعودية بمسابقة نقش الحناء وعودوا باطفالكم من جنوب السعودية والساحل الغربي فجثثهم تتناثر بالجبال والصحاري تاكلها السباع والضباع وكفاكم ارتزاق وعمالة وخيانة عودوا لرشدكم فلا شرعية انقذتكم ولا انتقالي امنكم فما يريدوه ان يضل الجنوب مرتعا للفوضى والقتل والاغتيال وما يجري بين اذرع العدوان الاماراتي في كريتر ببعيد وسيظل وضعكم هكذا يوميا وفي كل يوم يظهر الصراع في مكان اخر ومايجري ايضا في ابين وشبوة وسوقطرة والمهرة وحضرموت ليس عنكم ببعيد فماتريده دول العدوان ان تفجروا في الخصومة لاخوانكم من ابناء المحافظات الشمالية الساكنين والعاملين بالمحافظات الحنوبية فليس من اخلاق الشعب اليمني ان ينال من اخوته تحت عناوين مناطقية غير اخلاقية وصلت الى حد اغتصابات مورست ضد اسر نازحة فلا تسقطوا ماتعرضتم له من الاذلال والاهانة من قبل اسيادكم الاماراتيين على ابناء جلدتكم وهذه نصيحة لوجه الله لانه ماتموت العرب الا متوافية عدن تتوسلكم لا تفرطوا بها وتتركوها وحيدة بين فكي وانياب وحوش وادوات الاحتلال ومرتزقته ولا نامت اعين الجبناء ايها القوم عودوا لانسانيتكم تسود عدن الانسانية