روح الله الخميني بين سطور لا تنتهي..!  

📝 هشام عبد القادر ||

اعظم قائد لقد قام بالثورة وعمرة بالثمانين عام؛ فلنخجل نحن الشباب ولو قدمنا ما قدمنا، فلن نكون الأ جزء بسيط ،امام روح الله الخميني رحمه الله . قائد الثورة الإيرانية ومؤسس الدولة الإسلامية في إيران، وملهم الشعوب العربية والإسلامية كلها للتحرر، ومؤسس يوم القدس العالمي، الذي من اهدافه وحدة الشعوب العربية والإسلامية والإنسانية .

· روح الله الخميني الشجرة المباركة التي تؤتي إكلها كل حين

· روح الله الخميني اصبح البوصلة وقبلة الأحرار اجمعين

· روح الله الخميني بوصلة الحق، فمن يتجه نحوه عرف معاني الحق والحقيقة في هذا العصر، ومن تخلف لا نكفره ولا نقول به الا كل خير، ولكن الباحث عن الحرية سيصل بنهاية المطاف، نحو بوصلة الحق والمعرفة، والحقيقة والعرفان نحو روح الله الخميني.

· روح الله الخميني يمثل الدولة الإسلامية؛ التي يتطلب في هذا الزمان معرفة معاني الدولة الإسلامية في قانون ودستورها، فليتعرف الباحث عن روح الله الذي اراد الحرية للشعوب كلها، بنظام إسلامي متميز ليس نظام إسلامي مشوه لا يتصل بالحقيقة.

· روح الله الخميني نجم حان ظهور،ه وعادى ثورته جميع دول الإستكبار العالمي والأعراب، ولكن نجحت ثورته وما يزال المعتدين، في ظل الحصار لهذه الثورة المباركة .

· روح الله الخميني حركته كلها عرفانية، وعبادة وصنع المعجزات، التي هي مستحيل في نظرة الباحثين للإوضاع في عصره، حيث الشعب الإيراني أنتصر ،بثقافة القلم الذي كان يكتب الرسائل الخمينية للشعب الإيراني.

· روح الله الخميني؛ قال الكتاب مسؤلين لنظرته العميقة، عن وجه التحديات التي ستعانيه الشعوب نظرا تصدية للإعلام المعادي.

· روح الله الخميني لم نصل اليه بمجرد القراءة فقط عنه، بل اتجهت البوصلة نحو معرفته لما نراه اليوم، من اتجاه كل الدولة الإستكبارية، لمعادات الدولة الإسلامية الإيرانية.

· روح الله الخميني ما يزال الشمس المضيئة، لكل احرار العالم لمختلف لغاتهم والوانهم.

· روح الله الخميني حقق اعظم ثورة عرفها التاريخ، بعد ثورة الإمام الحسين عليه السلام . وبعد ثورة المختار الثقفي .

· روح الله الخميني من وصاياه، عدم طلب الشهرة وحب الظهور، فظهر مجده على العالم، نتيجة حربه للنفس الأمارة ومحاربة العجب والرياء .

· روح الله الخميني لم اتصور يوما ان عشقي سيصل اليه، على الرغم من قرائتي لمفكرين ومراجع، والتزامي بطرق إخرى، ولكن بوصلة روح الله الخميني، قوية الجذب تجذب الأرواح التي تطلب الحرية للنفس والشعوب .

· روح الله الخميني عجز القلم عن التعبير؛ عن قوة الفكر لديه، حيث إن للإمام تفسير عن باطن النفس، جعلها بين يدي القارئ ليحلل نفسه بالأشياء البسيطة، التي لا ينصرف الذهن اليها .

· روح الله الخميني . قال عن النفس لا تعجب حتى ولو إنها على الحق وبالحق، وطابق عرفانه مع حكمة سيد الأوصياء الإمام علي عليه السلام العجب اضر من الجهل.

فلا تصلي مسربل يديك جوار من يضم يديه، وتقول في نفسك انت الحق وغيرك الباطل ،فهذا من العجب في النفس، ولا تجلس في اخر المجلس، تقول في نفسك إنك متواضع وغيرك ليس كذالك، فهو من العجب ومحاربة النفس اعظم من محاربة جميع الأعداء، لإن الشرك الخفي صعب محاربته هذا ما نستنبط من رياء النفس في معاني النفس الداخلية التي لا احد يستطيع فهمها . وقد داخلت الكلام مني ومن بعض فكر روح الله.

· روح الله الخميني مدرسة العاشقين لمعرفة النفس.

· روح الله الخميني هدية اهداها الله لكل الشعوب المظلومة

· روح الله الخميني اعظم هدية؛ احب الله أن يجعلها اية عظيمة من أيات الله، كيف لرجل يبلغ الثمانين بأن يحقق ثورة، جرفت الطغاة والمستكبرين، ويعتبر ميزان رجح على قوى الإستكبار العالمي، ونجحت ثورته حتى صارت القوة التي يهابها كل المستكبرين .

· روح الله الخميني اوصل الدولة الإسلامية الى ماهي عليها اليوم .

· روح الله الخميني اختار واشار الى من يكون بعده، الى السيد القائد علي خامنئي مجرد إشارات فقط، ولم يخطئ في إشارته دليل على قوة البصيرة لديه وصدقها . ولقد فاز السيد القائد علي الخامنئي بالترشيح، من جميع العلماء ومجلسهم المبارك .

نحن في اليمن نعتز أن لنا قائد شاب عظيم في بداية عمره، وهي لها قبس من المعجزة ايضا، بأن يحقق ما لم يحققه من لديهم خبرات، في بقية الدول العربية وهذه النعم هي هدايا من الله .

والحمد لله رب العالمين .

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