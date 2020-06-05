مؤتمر المانحين للدمار الشامل .  

✍🏽 هشام عبد القادر ||

لقد منحت السعودية دمار شامل بدعم مستمر طوال ست سنوات ولا زال الدعم مستمر لتدمير اليمن دون اي سبب واضح الى الأن السعودية لا تعرف ما الهدف من حربها على اليمن .

ولكن الهدف جاء من تصورات القوة المالية إنها ستلتهم اليمن خلال إسبوع او شهر .

ومؤتمر المانحين للدمار الشامل للشعوب جاء بصورة إنسانية يوهم العالم مدى الإنسانية لديهم بهذا المؤتمر فلمن تلك المؤتمرات إذا كانت جدية مؤتمر مانحين الدعم لصف الذين هم تحت إدارتهم في فنادق الرياض أما للشعب اليمني فلن يحتاج اولا لدعم النظام العدواني فاعظم دعم هو الإنسحاب طوعا بماء الوجه من اليمن وإلا بات السقوط قريبا للنظام السعودي بعد سقوط ترامب وإدارته يلحقه سقوط النظام السعودي الفاشل الذي لم يحقق اي إنتصار بل هزائم مخزية في كل المواقع . وطيرانه الفاشل اصبح كهشيم اوهن من بيت العنكبوت .

خلاصة الموضوع عالم عدواني واهم لا يحسن التصرف ولا يستحي ويعرف ماذا يصنع .

اليمن اليوم اصبح هو الداعم لنفسه بالصبر والصمود والنصر قريب .

وما المؤتمر للمانحين الا تغطية للفشل يريدوا يظهروا للعالم إنهم يحاربون فئة من الناس فقط . وإن الدعم لبقية الفئات حاصل موجود فاليعرف العالم إن النظام السعودي منح الدمار لكافة الوطن العربي ولكافة الشعوب . وبعد اليوم الشعوب كلها واعية وفي قلوب الجميع إن النظام السعودي وكل الأنظمة الظالمة هي خلافة مغتصبة بأسم الإسلام الذي هو برئ من كل المستكبرين .

واخيرا عاشت اليمن التي ستكسر قرن الشيطان.

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