اليمن

مؤتمر المانحين للدمار الشامل .  


✍🏽 هشام عبد القادر ||

 

لقد منحت السعودية دمار شامل بدعم مستمر طوال ست سنوات ولا زال الدعم مستمر لتدمير اليمن دون اي سبب واضح الى الأن السعودية لا تعرف ما الهدف من حربها على اليمن  .

ولكن الهدف جاء من تصورات القوة المالية إنها ستلتهم اليمن خلال إسبوع او شهر .

ومؤتمر المانحين للدمار الشامل للشعوب جاء بصورة إنسانية يوهم العالم مدى الإنسانية لديهم بهذا المؤتمر فلمن تلك المؤتمرات إذا كانت جدية مؤتمر مانحين الدعم لصف الذين هم تحت إدارتهم في فنادق الرياض أما للشعب اليمني فلن يحتاج اولا لدعم النظام العدواني فاعظم دعم هو الإنسحاب طوعا بماء الوجه من اليمن وإلا بات السقوط قريبا للنظام السعودي بعد سقوط ترامب وإدارته يلحقه سقوط النظام السعودي الفاشل الذي لم يحقق اي إنتصار بل هزائم مخزية في كل المواقع . وطيرانه الفاشل اصبح كهشيم اوهن من بيت العنكبوت .

خلاصة الموضوع عالم عدواني واهم لا يحسن التصرف ولا يستحي ويعرف ماذا يصنع .

اليمن اليوم اصبح هو الداعم لنفسه بالصبر والصمود والنصر قريب .

وما المؤتمر للمانحين الا تغطية للفشل يريدوا يظهروا للعالم إنهم يحاربون فئة من الناس فقط . وإن الدعم لبقية الفئات حاصل موجود فاليعرف العالم إن النظام السعودي منح الدمار لكافة الوطن العربي ولكافة الشعوب . وبعد اليوم الشعوب كلها واعية وفي قلوب الجميع إن النظام السعودي وكل الأنظمة الظالمة هي خلافة مغتصبة بأسم الإسلام الذي هو برئ من كل المستكبرين .

واخيرا عاشت اليمن التي ستكسر قرن الشيطان.

ـــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مؤتمر المانحين للدمار الشامل .  
مؤتمر  المانحين و اليمن  
روح الله الخميني قائد الثورات وملهم الشعوب للتحرر. 
مؤتمر المانحين ويوم الزينة !
 (مبس) ومؤتمرات الفضاء !  
اليمن.. وفاة قيادي في المجلس السياسي الأعلى للحوثيين بكورونا
صفعات مدوية ..يتلقاها كل من عادى أنصار الله .
بضع كلمات في وداع الراحلين.
لله درك يا يمن ..!  
المجتمع الدولي والإعتراف بصنعاء بعد فشل العدوان السعودي..!  
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 73.26
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
علي : يوجد في النجف حي السلام 300 ساحات عامةواخذت من قبل المواطنيين وعملوهاحدائق خاصة لهم وهي ملكية عامة ...
الموضوع :
11صندوقا لشكاوى المواطنين في محافظة النجف
مرتضى : يجب اخراجهم من العراق فهذا راي الشعب الحر واذا لم يقبلوا بذلك يجب ان نخرجهم بشكل يذلهم ...
الموضوع :
(المجال الحيوي ) في مفاوضات واشنطن وبغداد المقبلة  
مرتضى : يقصد بالكلاب الاكثر شراسة هو ومستشاريه وحاشيته ...
الموضوع :
ترامب: لو اجتاز المتظاهرون جدار البيت الأبيض لواجهوا الكلاب الأكثر شراسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد وال محمد واخر تابع له ...
الموضوع :
◾ الثامن من شوال ..ذكرى هدم مقبرة جنة البقيع في المدينة المنورة ..◾  
Huda : بالتاكيد هي حرب بين العمالقه والاهم فيها هو الربح المادي وهذه هي نتائج العالم المادي الذي تدعو ...
الموضوع :
الوباء القادم
زيد مغير : الاستاذ الجليل محمود الهاشمي ده اجمل التحيات. النقطة الخامسة الذي ذكرتها هي من أهم الحلول وأعني بذلك ...
الموضوع :
بعد ان استشرى وبات"خطراً" على مصير البلد  ..كيف نواجه "الاعلام المأجور"؟  
زيد مغير : كما عودتنا أستاذنا الكريم سامي جواد أن حبر قلمك اسمه حبر الحق وفقك الله ودمت لنا ...
الموضوع :
من يلتحق بايران وفنزويلا ؟!  
زيد مغير : من اجمل ما قرأت لك الله الصادق محمد صادق الهاشمي ...
الموضوع :
أبعاد إيصال النفط الايراني الى فنزويلا  
AYAD ALSAFI : ما بال رواتب البعثين والأجهزة القمعية التي يصل عددها خمس مئة وخمسون ألفا كلهم يأخذون رواتب عاليه ...
الموضوع :
النفط والموازنة كلاهما لعبة سياسية وطريق المعالجات  
ميثم : https://youtu.be/3mFhzsn7l4U اسوء الانترنيت ...
الموضوع :
شركة ايرث لنك لخدمات الانترنت تبدأ بتخفيض اسعار الاشتراك بمنظومتها
فيسبوك