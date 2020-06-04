اليمن

روح الله الخميني قائد الثورات وملهم الشعوب للتحرر. 


هشام عبد القادر ||   كلما نتصفح حول فكر الإمام الخميني رحمه الله نجد كل حركته تدور حول تحرير الشعوب ونهضتها بالصحوة الإسلامية . نرى في مقابلة حسنين هيكل مع روح الله الخميني رحمهم الله اكثر ما تتطرق اليه روح الله الخميني حول الحكم الإسلامي . وحمل المسؤلية الكتاب ايضا بأن ينقلوا رسالة الشعوب المظلومة .  نرى روح الله الخميني يهتم بالحكومة الإسلامية ووصيته اولا القرءان التمسك به إنه لا نستطيع أن نجزي بالشكر على نعمة القرءان الكريم الذي فيه احاط الله كل شئ ولكن يحتاج للمعرفة العلمية والروحية  وايضا وصيته للشباب بعد نقاط كثيرة اهمها آنه الإنسان بشبابه ان يجاهد نفسه اعظم من ان يشيب .  ما نريد الوصول اليه القدس ويوم القدس العالمي . قامت الثورة الإيرانية بناء دولة إسلامية يحكمها المرشد الأعلى بنظام إسلامي الهدف منه العدل والحرية والمساواة.   لقد تأسست الدولة الإسلامية الإيرانية ونجحت بأعلى مستوى ووصلت للهدف المنشود دولة إسلامية ذوا سيادة واتجهت بعد ذالك لتحرير الشعوب المظلومة اهتمت بقضية القدس والسعي الى دعم كل محور المقاومة.   روح الله الخميني له معارف وعلوم فكرية تبني الروح وتهذب النفس  . وايضا بالحياة نجح بتأسيس الدولة الإسلامية .  ونركز على نقطة معينه في كلامه لو بحثتم في ملوك ورؤساء وزعماء و كل سلاطين العالم لن تجدوا افضل من السيد علي الخامنئي حفظه الله  هكذا اشار روح الله الخميني لسماحة القائد السيد علي الخامنئي حفظه الله المحافظ على الثورة والدولة الإسلامية التي استطاع ان يحقق لأيران ما لم تحققه اي دولة عربية وإسلامية .  ملخص الكلام روح الله الخميني موجود بروح السيد علي خامنئي حفظه الله المبادء والنجاح .  ونبارك لكل محور المقاومة في لبنان والعراق واليمن وسوريا وفلسطين وكل احرار العالم بالإتجاه بتحقيق معاني الدولة التي ترفض المستكبرين . اصبح العالم في محور المقاومة دولة واحدة تطمح للحرية فلا فرق بين محور مقاومة وأخر الكل في دائرة وافق الحرية الكاملة فلن تستطيع دول العالم المستكبرة بتجزئة محور المقاومة .  الكل بنظام واحد نظام رفض الظلم والحرية . فلا نستطيع التمييز بين دول محور المقاومة اصبح الإعلام لديهم موحد فالكل نراه بعين الكل محور واحد . وهذه هي الوحدة التي من الله على الشعوب بالحرية والوحدة . التي تتقدم الى الأمام ولن تتراجع الى الفرقة بل تتقدم نحو الوحدة في كل نطاق الأرض.  والحمد لله رب العالمين
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