اليمن

 (مبس) ومؤتمرات الفضاء !  


✍🏻 عبدالملك سام ||

 

لا أسواء من عاهرة تتحدث عن الفضيلة ، أو عربيد يتحدث عن التقوى ، أو عفاشي يتحدث عن الوطنية ، أو فتحاوي يتحدث عن النضال ، أو أصلاحي يتحدث عن الدين ، أو سعودي يتحدث عن العروبة ، أو يهودي يتحدث عن السلام .....الخ ! كلهم مقرفون ، وكذبهم مفضوح ، ومحاطين بجوقة من المطبلين الذين يضفون المزيد من القرف على موقفهم الوسخ !

عشنا وشفنا .. السعودية تبكي على أوضاع اليمن ! وبأسمه تدعو لنجدة الشعب اليمني الذي نعرف تماما كم تتمنى أن يفنى عن بكرة أبيه ، فكلنا نعرف عقدة آل سعود من اليمن واليمنيين ومن أيام المؤسس لعنة الله عليهم أجمعين .. ورغم هذا يدعو هذا الأبله السمج (ولي المهد) لمؤتمر يستر عورته وفشله ، بينما تتظاهر الأمم المتحدة بالأمتنان لهذه المشاعر الكاذبة ، وبالتأكيد فقد أتفق اللصوص على تقاسم الكعكة ..

النفط صار أرخص من الخمرة التي يسكر بها هذا المأفون المدلل ، ومشروع 2030 يبدو أنه التاريخ الذي يحتاجه ليدمر المملكة فيه ، ومشاريعه الخيالية على ما يبدو أنها واتته بعد أن أنتشى من (صاروخ) حشيش أفغاني جعله يطير عاليا في الفضاء ويعتقد أنه سيأتي بمالم يأتي به الأوائل !! وبعد الفجر صحى بن سلمان على كابوس أنخفاض أسعار النفط ، والمشاكل التي صاحبت ظهور كورونا ، وخسارته لأرض واسعه في نجران على أيدي الحفاة اليمنيين ، وعدد الأعداء الذي يزيد كل يوم ، وترامب الذي لا يشبع ، والحليف الأماراتي الذي لا ينفع ، وغيرها من المشاكل التي تتكاثر أكثر فأكثر !

لعل الشيء الوحيد الذي أستطاع (مبس) أن يكبره هو قائمة العملاء والمرتزقة ، وهم مجموعة من (التنابلة) الذين يأكلون وينامون ولا يكفون عن الفشل ! ولكن هؤلاء يحتاجون لتمويل ، وحتى لو كانت أغنى دولة نفطية في العالم هي من تدعمهم ، فالكل يعرف أن الذي يأكل مالا حراما فأنه لا يشبع أبدا ، وهذا ما أدى لثقب (برمودا) في موازنة المهلكة ، وكان لابد من أن ينبش (مبس) تحت بلاط كل عائلته ليوفر مالا يقامر به في المستنقع اليمني ، ولكن الأمر تخطى كل الأعتبارات ، ولا سبيل سوى أن يلجأ للشحت !!!

نعم ، أغنى مملكة في العالم ، وصاحبة أكبر مخزون نفطي ، والدولة التي كانت تعطي ولا تأخذ ، والدولة التي طالما تكبرت وتجبرت على الناس بغناها .... وصل بها الحال أن تمد يدها لتطلب أي حسنة !!! دعكم من الكلام الفارغ عن معاناة الشعب اليمني و و و ... كله كلام فارغ ، وحقيقة الأمر أن (مبس) أضاع البلد خلاص ، ولأول مرة يدفع المواطن السعودي ضرائب ، ثم تتضاعف ، وأيضا تتضاعف !! ويرفع الدعم عن كل شيء ، ويحارب التجار وأغنياء البلد ، ثم وزير المالية الذي اصبح عمله أن يبرر هذا السقوط عاما بعد آخر ، ومن أزمة إلى أخرى ، وكل ما يفعله (مبس) هو الإعلان عن "أفكار" مشاريع جديدة !!!

أخيرا .. دعوة صادقة للأخوة في المملكة ، تحركوا قبل أن يوردكم هذا الغر إلى تحت الأرض ، وأقسم لكم أنه على هذا المنوال فسوف يرهن (أ.....كم) قريبا ، هذا أذا وجدتم من يقبلها !! تحركوا وأوقفوه .. سوف يقبض الصدقات من هذا المؤتمر ، وبعد ؟! وأنتم تعرفون أن الأوربيين لا يعطون دائما ، و (مبس) لا عقل لديه لتظنوا أنه يمكن أن يعقل أو يتحسن ! أوقفوا هذا المجنون قبل فوات الأوان .. اللهم فأشهد !

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