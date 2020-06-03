اليمن

اليمن.. وفاة قيادي في المجلس السياسي الأعلى للحوثيين بكورونا


توفي مسؤول في المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" الحوثيين في صنعاء، يوم الثلاثاء، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

 وأفاد مصدر طبي يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن المستشار الإعلامي للمجلس السياسي الأعلى، أحمد محمد علي الحبيشي، توفي مساء اليوم في صنعاء، بعد ثلاثة أيام من ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف أن المستشار الحبيشي تدهورت حالته الصحية في الساعات الماضية، أثناء خضوعه للعلاج بعد تأكيد إصابته بالفيروس.

والحبيشي عضو سابق في أول برلمان يمني عقب تحقيق الوحدة اليمنية، ورئيس أسبق لمجلس إدارة صحيفة 14 أكتوبر الصادرة في محافظة عدن جنوب اليمن، وشغل منصب رئيس المركز الإعلامي في تنظيم المؤتمر الشعبي العام، أكبر الأحزاب السياسية في اليمن.

في سياق متصل، توفي قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام بصنعاء، متأثرا بفيروس كورونا.

وذكر مصدر في حزب المؤتمر لـ"سبوتنيك"، أن عضو اللجنة الدائمة في التنظيم، والوكيل السابق لوزارة الشباب والرياضة لقطاع الشباب، عبد الرحمن حسن الحسني، توفي عقب أيام من وعكة صحية عانى خلالها من ضيق في التنفس وحمى شديد، تبين أنها ناتجة عن إصابته بكورونا.

ولم تعلن "أنصار الله" أي إحصائية جديدة للمصابين بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها منذ إعلانها منتصف مايو المنصرم، ارتفاع عدد الإصابات بالوباء إلى 4 حالات بينها حالتا تعافي وحالة وفاة، واكتفت بالإعلان عن ظهور حالات في محافظات عدة دون تحديد عددها، مرجعة ذلك إلى عدم دقة وكفاءة المحاليل والمسحات المقدمة من منظمة الصحة العالمية.

ويبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية 354 حالة بينها 84 وفاة و14 حالة تعافي.

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