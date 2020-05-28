اليمن / الكتاب وأصحاب الأقلام الحرة أكثر من يتعرض للخطر والاستهداف  

✍ حميد عبد القادر عنتر ـ كاتب من اليمن ||

الصحفيون والاعلاميون والكتاب وقادة الفكر والرأي هم الاكثر تأثيراً في المجتمعات وهم من يوجه البوصله نحو القضية المركزية فلسطين وعاصمتها القدس وايضا هم من يعري ويفضح جرائم وانتهاكات العدوان السعودي الامريكي في اليمن باستهداف المدنيين وهم اصحاب الدور الريادي بإبراز مظلومية اليمن على المستوى المحلي والاقليمي والدولي واكثر من يتعرض للخطر والاستهداف ، فهم أصحاب الأقلام الحرة ولديهم رأي مستقل وأصحاب مشروع وهم الذين ينتقدون الفساد في كافة مؤسسات الدولة، كذلك هم من يفضح ويعري قوى الاستكبار العالمي واكثر من يتم اغلاق صفحاتهم بمواقع التواصل او تهكير واختراق حساباتهم ، هم الشرفاء والوطنيين وأصحاب الأقلام الحرة يتعرضون لمخاطر من قبل مرتزقة العدوان ومن قبل هوامير الفساد ويتمثل استهداف الصحفيين والكتاب اصحاب الاقلام الحرة بشتى الوسائل من اجل إسكات كل صوت حر

لذلك على إتحاد الاعلاميين اليمنيين ونقابة الصحفيين ووزارة الاعلام والثقافة والاتحاد الدولي للصحفيين في العالم حماية الكتاب والصحفيين والاعلاميين واصحاب الاقلام الحرة من خلال التضامن والتصعيد في كل وسائل الإعلام مع كل صاحب قلم حر وكل كاتب وصحفي واعلامي ينقل الحقائق للعالم بما يرتكب العدوان السعودي الامريكي من جرائم وانتهاكات وحشية بحق المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ والتدمير الممنهج للبنية التحتية وكل مؤسسات الدوله .

هذا والله من وراء القصد والعاقبة للمتقيين

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