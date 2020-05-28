اليمن: العدوان يواصل احتجاز 20 سفينة محملة بالمشتقات النفطية والمواد الغذائية

يواصل تحالف العدوان السعودي الاميركي على اليمن احتجازَ سفن المشتقات النفطية والغذائية وعدم السماح لها بالدخول إلى ميناء الحديدة، ما يساهم بتأزيم الوضع الاقتصادي في اليمن، لا سيما في ظل انتشار وباء كورونا المستجد.

وأوضح مصدر بميناء الحديدة أن “بحرية العدوان تحتجز 20 سفينة مشتقات نفطية وغذائية رغم حصولها على تصاريح أممية”.

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية اليمني حسين العزي إن “مواصلة احتجاز السفن في ظل انتشار جائحة كورونا مؤشر وحشية مفرطة ويعكس انعداما كليا لأي جدية في مباحثات السلام”.