اليمن

ماذا يقول السيد الحوثي؟!  


عفاف محمد ـ كاتبة من اليمن

 

نحن نعيش تقلبات الدهر وصروفه. ونستقي من الماضي والحاضر الحكم والعبر من قصص ومن مواقف العصور السالفة والمعاصرة. وعرفنا عن شخصيات عظيمة قيادية وفكرية وسياسية وخلد التاريخ مواقفهم وبطولاتهم وبصماتهم في صفحات ناصعة بيضاء .. وكذلك رصد التاريخ عن  الشخصيات الجبارة من ملوك وطواغيت وحكام الذين انتهى بهم الأمر   بسخطٍ من الله وخلف التاريخ لهم كل ما هو مزرٍ ومشين في صفحات سوداء..

فنحن كبشر، منحنا الله ميزة العقل. نستطيع ان نتفكر ونتدبر فيما حولنا ونميز بين طريق الحق والضلال ..

في عصرنا الحالي لو تأملنا شخصية السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي دون العودة لجوانب حزبية أو طائفية او حتى عقائدية ..سنرى من خلال نشأته في بيئة ملتزمة بالدين والعلم وبمكارم الأخلاق. انه إنسان واعي ناضج سليم الفكر.  ولا يمكن ان يهلك من سار بعده ..فلم يكن يوما من دعاة الحرب ولم يكن ممن قلوبهم غليظة ولم يكن ممن يعشقون المال والسلطة والجاه..

ونرى أيضاً الذين يتحدثون بلسان الحزبية والمناطقية والمحسوبية وما الى ذلك من تصنيفات ويسخرون من هذه المسيره القائمة على الخير والحق والدين الصحيح. فيعيبونها ويعبيون مفاهيمها دون التأمل في واقع الأمة الحقيقي وفي ماهية طوق النجاة الذي جاء لنا عبر هذه الثقافة المنزوعة من روح القرآن والتي تسير على المحجة البيضاء ..شاهدنا بعض القنوات اليمنية التي تستخف بمقام هذا السيد العظيم ويصورونه بصور كرتونية كوميدية وساخرة. مثل هؤلاء لايفقهون أمورا كثيرة. وأهمها كيف يفسرون الشخصيات وكيف يدرسونها من خلال مواقفها ..وما عليهم سوى التأمل فيما يقول في المحاضرات الرمضانية ليستوعبوا من هو هذا الإنسان  وما بداخله؟؟!!

ففي المحاضرات الرمضانية هو  يتحدث عن أمور لم يتطرق لها حاكم أو واعظ أو مرشد إلا ما ندر ..!

هو يتحدث عن مخاطر كبيرة تحيط بالأمة ولم تخالف اقواله أقوال سيد الخلق رسولنا الكريم عليه وعلى آله الصلاة والتسليم. فهو يتحدث عن علاقة الفرد بربه وكيف تكون وبما تكون ..هو يتحدث عن العلاقات الإجتماعية، عن الاكتفاء الذاتي، عن الأخلاق ومكارمها، عن كيفيه تقويم إعوجاج الفرد في سلوكه وفي تعاملاته، عن الظلم وكيف يقع وممن يقع، عن المرأة المخلوق الضعيف وكيف تحرم من حقوقها وكيفية التعامل معها وعن الأيتام وكيفية معاملتهم. وهو يُوجِد الحلول المنطقية لكل شيء ..

ويتحدث أيضاً عن امور دقيقه جدا توحي بإنسانيته وعمق إدراكه وحسن سلوكه. وتوحي بسعة علمة وزكاء نفسه ورحمته...والحديث يطول في هذا المقام فإن حاولت إيجاز مناقب هذا السيد القائد؛ الإنسان المرشد المعلم المفوَّه البليغ الحكيم الرصين لن انتهي ..

فقط أقولها لهم أعطوا أنفسكم فرصة لتسمعوا ماذا يقول السيد الحوثي لتتعرفوا على حقيقة شخصيته !!

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