اليمن

تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في صنعاء


أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، الثلاثاء، عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى وفاة المريض.

وقال وزير الصحة العامة في حكومة الحوثيين طه المتوكل: "نعلن اليوم، عن اكتشاف أول حالة مؤكدة مصابة بوباء كورونا في العاصمة صنعاء لمهاجر صومالي".

وأضاف: "وصلنا بلاغ عن وجود الحالة في أحد الفنادق بأمانة العاصمة، يوم الأحد "، مبيناً أنه "تم التحرك على الفور فرق التقصي الوبائي إلى الفندق حيث كان المصاب متوفياً، وتم أخذ عينة من المتوفي الصومالي الجنسية للفحص المخبري وأظهرت النتيجة أنه كان مصاباً بفيروس كورونا المستجد".

وسبق أن أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتي تحارب الحوثيين، عن رصد 21 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وسجلت ثلاث وفيات، في الأراضي الخاضعة لسيطرتها.

وذكرت اللجنة الوطنية اليمنية للتصدي لانتشار فيروس كورونا (تابعة للحكومة الشرعية)، الثلاثاء، أنها سجلت تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 8 حالات في العاصمة المؤقتة عدن.

وحذرت منظمة الصحة العالمية مراراً في وقت سابق، من احتمال تدهور الأوضاع الوبائية في اليمن، حيث تم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا يوم 10 نيسان، نظراً لتداعيات الحرب المستمرة هناك منذ العام 2014.

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