عضو المجلس السياسي لـ"أنصار الله" يوجه تحذيرا للسعودية: الرد خلال أيام

قال عضو المجلس السياسي لـ"أنصار الله" (الحوثيين) محمد البخيتي، إن "عدم طلب رفع الحصار عن اليمن في أي مبادرة لوقف إطلاق النار في البلاد، سيجعل الحصار أمرا شرعيا".

وأضاف البخيتي لقناة "الميادين"، "نحذر من أن الرد على التصعيد العسكري السعودي سيأتي في الأيام المقبلة"، معتبرا أن "أي مبادرة لا تدعو لوقف الحرب بشكل كامل على اليمن هي مبادرة ناقصة".

وأوضح البخيتي أن "أضرار الحصار على اليمن أكبر من أضرار العمليات العسكرية، وأن عدم طلب رفع الحصار عن اليمن في أي مبادرة لوقف إطلاق النار سيجعل الحصار شرعيا"، مضيفا: "الإعلان السعودي خطوة تكتيكية للتضليل الإعلامي".

وتابع: "التحالف بقيادة السعودية أعلن هدنة كاذبة ولم يلتزم بها"، مضيفا: "استهداف السعودية لمنشآتنا النفطية سيعطينا المبرر لقصف المنشآت السعودية".

وشدد عضو المجلس السياسي لـ"أنصار الله" على أنه "إذا أقدمت دول العدوان على التصعيد في الحديدة سيكون الخاسر الأكبر، مضيفا: "الاتصالات السياسية مع قوى العدوان مستمرة خاصة بعد التقدم الميداني لقواتنا".