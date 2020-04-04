اليمن.. انفجار يستهدف موكبا لتحالف العدوان في عدن

أفاد مراسل RT في اليمن بأن انفجارا استهدف اليوم السبت موكبا تابعا لتحالف العدوان الذي تقوده السعودية في مدينة عدن جنوب البلاد.

وأكد المراسل أن الانفجار ضرب مدرعتين للتحالف في منطقة مدينة إنماء داخل مدينة عدن.

وحسب تقارير إعلامية محلية، انفجرت عبوة ناسفة في الطريق الرابط بين مديريتي المنصورة والبريقة، أثناء مرور الموكب العسكري فيه باتجاه مقر لقيادة التحالف غرب عدن.

وذكرت بعض التقارير أن القوات المستهدفة سعودية، فيما لم ترد بعد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين جراء الانفجار.

ولا يزال الوضع في عدن متوترا منذ منتصف العام الماضي، عندما اندلع الصراع في جنوب اليمن بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، وعلى الرغم من إنهاء النزاع بفضل اتفاق تهدئة أبرم في العاصمة السعودية الرياض، لا تزال مؤشرات تظهر من حين إلى آخر على استمرار التوتر في العاصمة المؤقتة.