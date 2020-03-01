اليمن

خبير: بعد السيطرة على "الجوف"... "أنصار الله" باتت تمتلك حدودا مباشرة مع السعودية


كشف العميد عزيز راشد الخبير العسكري من صنعاء، سر الأهمية الاستراتيجية لمحافظة "الجوف" في اليمن، عقب إعلان "أنصار الله" السيطرة عليها.

وقال راشد في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن الجيش واللجان الشعبية سيطروا بالكامل على محافظة الجوف ثاني أكبر المحافظات اليمنية بعد حضرموت، والتي تتمتع بأهمية استراتيجية كبرى لثرواتها النفطية وحدودها مع السعودية.

وأكد راشد أن "السيطرة على محافظة الجوف تعني أننا امتلكنا خطوط دولية وحدود مع محافظة نجران السعودية، وكذلك مع منفذ شرورة الدولي مع السعودية، وأيضا تطويق مأرب من الجهة الشمالية والشرقية، وهذا يعد مكسب استراتيجي للجيش واللجان الشعبية".

وأضاف الخبير العسكري، أن "العملية كانت نوعية ومن عدة مسارات، وتم خلالها أسر عدد كبير من التابعين للتحالف بجانب العتاد العسكري من عمىليات ومعدات حربية، حيث كان الجيش واللجان الشعبية يسيطرون على أكثر من نصف المحافظة منذ فترة طويلة".

وتابع راشد، "قدر الخبراء أن محافظة الجوف بها أكبر مخزن نفطي في الجزيرة العربية، وتعد تلك العملية هامة سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وباستعادة تلك المحافظة تعتبر الأطماع السعودية في اليمن انتهت، وقد سبق العملية انسحابات للجنود السعوديون من المحافظة منذ أيام".

وكان مصدر عسكري يمني قد أكد أن جماعة أنصار الله "الحوثيين"، حققت تقدماً ميدانياً في معارك مع الجيش التابع لعبد ربه منصور في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وأبلغ مصدر عسكري يمني وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بأن "أنصار الله نفذت عملية هجومية واسعة على الجيش اليمني في مديرية الحزم مركز محافظة الجوف، تمكنت خلاله من السيطرة على وادي الشجن وقرية الخربة شرق الجوف.

وأضاف أن معارك عنيفة تدور في الأثناء قرب مدينة الحزم، وسط تقدم لـ"أنصار الله"، تسبب بنزوح واسع للمدنيين باتجاه محافظة مأرب.

وأعلنت أنصار الله في 29 يناير/كانون الثاني الماضي، السيطرة الكاملة على مديرية نهم شرق صنعاء ومديريات في محافظتي مارب والجوف، بمساحة إجمالية تقدر بأكثر من 2500 كيلو متر مربع، ضمن عملية عسكرية أطلقوا عليها اسم "البنيان المرصوص".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، عدوانا عسكريا مع دول عربية وإسلامية، لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها اللجان الشعبية والجيش اليمني أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة وكبدتهم خسائر جسيمة بالارواح والمعدات 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
خبير: بعد السيطرة على "الجوف"... "أنصار الله" باتت تمتلك حدودا مباشرة مع السعودية
"أنصار الله" تسيطر على مناطق متفرقة في الجوف إثر هجوم على مواقع جيش الهارب عبد ربه منصور
إزاحة الستار عن منظومات دفاع جوي يمنية جديدة
"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة لتحالف العدوان السعودي في جيزان السعودية
بيان عسكري للحوثيين بشأن استهداف أرامكو وأهداف سعودية حساسة بطائرات مسيرة
"أنصار الله" تعلن توقيف أفراد من خليتين تابعتين لاستخبارات السعودية والإمارات
جندت 200 ألف مقاتل.. الإمارات تنسحب وتكشف حصيلة قتلاها بحرب اليمن
الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة لـ"التحالف العربي" غربي اليمن
مرتزقة الجيش السعودي يتكبدون خسائر فادحة في جيزان
الحوثيون يعرضون على السودان محادثات لتبادل الأسرى عبر الصليب الأحمر
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 76.16
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك