"أنصار الله" تسيطر على مناطق متفرقة في الجوف إثر هجوم على مواقع جيش الهارب عبد ربه منصور

أفاد مصدر عسكري يمني بأن جماعة أنصار الله "الحوثيين"، حققت تقدماً ميدانياً في معارك مع الجيش التابع لعبد ربه منصور في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وأبلغ مصدر عسكري يمني وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بأن "أنصار الله نفذت عملية هجومية واسعة على الجيش التابع لعبد ربه منصور في مديرية الحزم مركز محافظة الجوف، تمكنت خلاله من السيطرة على وادي الشجن وقرية الخربة شرق الجوف.

وأضاف أن معارك عنيفة تدور في الأثناء قرب مدينة الحزم، وسط تقدم لـ"أنصار الله"، تسبب بنزوح واسع للمدنيين باتجاه محافظة مأرب.