اليمن

"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة لتحالف العدوان السعودي في جيزان السعودية


أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم السبت، إسقاط طائرة استطلاع مُسيرة تابعة لتحالف العدوان في منطقة جيزان جنوب غربي السعودية.

 وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن الجماعة أسقطت طائرة استطلاع للتحالف أثناء تحليقها شرق الخوبة في جيزان.

ولم تورد "أنصار الله" تفاصيل عن عملية إسقاط الطائرة.

في سياق متصل، أفاد الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة أنصار الله، العميد يحيى سريع، على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، بأن "الدفاعات الجوية تصدت لتشكيل قتالي يتكون من طائرات حربية سعودية وإماراتية بعدد من صواريخ منظومة فاطر-1 في سماء مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء وسط اليمن".

وأكد العميد سريع، "إجبار التشكيل على مغادرة الأجواء قبل تنفيذه اي مهام عدائية".

وأشار إلى أن الجماعة "ستزيح الستار غداً عن 4 منظومات للدفاعات الجوية في معرض الشهيد عبد العزيز المهرم".

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