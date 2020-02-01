مرتزقة الجيش السعودي يتكبدون خسائر فادحة في جيزان

تكبد مرتزقة الجيش السعودي، اليوم السبت، خسائر في العديد والعتاد إثر كسر زحف واسع لهم في جيزان.

وأكد مصدر عسكري لـ" المسيرة نت" أن المجاهدين تمكنوا بعون الله من كسر زحف واسع للمرتزقة قبالة موقع الإم بي سي، ما أدى إلى وقوع خسائر في صفوف المرتزقة.

ويتلقى مرتزقة العدوان الصفعات تلو الأخرى في محاور جبهات القتال، وآخر الصفعات التي وجهها أبطال الجيش واللجان بفضل الله عملية "البنيان المرصوص" التي تكبد فيها العدو خسائر فادحة في العديد والعتاد وخسر مساحة تقدر بأكثر من 2500 كيلو متر مربع.