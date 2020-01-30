الحوثيون يعرضون على السودان محادثات لتبادل الأسرى عبر الصليب الأحمر

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن استعداداها للانخراط مع السلطات السودانية في محادثات لتبادل الأسرى عبر الصليب الأحمر.
وقال عبد القادر المرتضى رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين اليوم الخميس: "أبلغنا السلطات السودانية عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن لدينا أسرى سودانيين وأننا جاهزون للتفاوض معهم على صفقة تبادل".
وأضاف: "نأمل أن تتحرك السلطات السودانية للضغط على السعودية والإمارات لتحرير أبنائهم".
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