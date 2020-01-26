"أنصار الله" تسيطر على مدينة براقش ومناطق بين مأرب والجوف

حققت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الأحد، تقدماً ميدانياً في مواجهات مع الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، في محافظة مأرب غربي البلاد، وعلى الطريق الرابط بينها وبين محافظة الجوف الحدودية.

وأبلغ مصدر عسكري يمني وكالة "سبوتنيك"، بأن "أنصار الله" شنت هجمات مكثفة مدعومة بقصف صاروخي ومدفعي على مواقع للجيش اليمني في مديرية مجزر شمال غربي مأرب".

وأكد المصدر سيطرة الجماعة على مدينة براقش التاريخية بين مأرب ومحافظة الجوف الحدودية مع السعودية، ومنطقة وجبل الصفراء، وتقترب من قطعِ الطريق الرابط بين مأرب والجوف.

وأشار إلى تحقيق الجماعة تقدما آخر في مديرية مدغل شمال غربي مأرب، حيث وصلت طلائع "أنصار الله" إلى أطراف منطقة الجفرة التي انسحب إليها الجيش اليمني عقب خسارة قواته مفرق الجوف الرابط بين صنعاء ومأرب والجوف.

ووفقا للمصدر، فإن سيطرة جماعة أنصار الله على منطقة الجفرة يمهد لاقتحام معسكر ماس الاستراتيجي الذي يبعد عنها نحو 15 كيلو مترا، ويضم أسلحة ثقيلة حديثة بينها مدافع ذاتية الحركة تابعة للتحالف العربي.