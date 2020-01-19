قتلى وجرحى من قوات هادي بصاروخ أصاب معسكر الاستقبال بمأرب

افادت مصادر اعلامية في اليمن ، بمقتل 50 جنديا وإصابة العشرات من أفراد الجيش اليمني التابع للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وأضافت ، أن "مصادر إعلامية تابعة للتحالف العربي أشارت إلى أن عدد قتلى الانفجار بلغ 50 قتيلا إضافة إلى عشرات الجرحى".

وتابع: "لا يوجد أي إعلان حتى الآن من جهة الحوثيين بتبني العملية".

وأشار إلى أن المصادر الرسمية اليمنية "لم تؤكد" الحصيلة النهائية للضحايا الهجوم.

يذكر أن الجيش اليمني التابع لهادي، مسنودا بطيران التحالف العربي شن هجوما على مواقع تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" الحوثية في مديرية نهم شرقي صنعاء.

وقال مصدر عسكري، إن "الجيش الوطني شن هجوما واسعا على مواقع الحوثيين على امتداد جبهات مديرية نهم، وأن الهجوم انطلق منذ فجر الجمعة، وأن المعارك لا تزال مستمرة".