اليمن

جماعة "أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة استطلاع للتحالف العربي في جيزان


أعلنت جماعة "أنصار الله"، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة استطلاع مسيرة تابعة لقوات التحالف العربي في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

وقالت الجماعة، عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمها، إن الجماعة "أسقطت طائرة تجسسية للتحالف في جبل العمود بجيزان".

ولم تورد القناة تفاصيل إضافية عن العملية، كما لم يصدر أي تعليق من قوات التحالف العربي.

كان الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة أنصار الله، العميد يحيى سريع، كشف، أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي، أن "الدفاعات الجوية تمكنت خلال العام 2019، من إسقاط 69 طائرة تابعة لقوى العدوان، منها 7 طائرات مقاتلة و9 طائرات استطلاع منخفض و53 طائرة تجسسية".

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