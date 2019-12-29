اليمن

تفجير يستهدف حفل تخرج دفعة عسكرية في الضالع اليمنية


سقط قتلى وجرحى بهجوم يعتقد أن جماعة "أنصار الله"، شنته على احتفال لقوات من الجيش اليمني في محافظة الضالع وسط اليمن.

وقالت قوات الحزام الأمني اليمنية، اليوم الأحد، إن صاروخا أطلقته جماعة "أنصار الله" استهدف عرضا عسكريا في مدينة الضالع، مما أدى لمقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وإصابة آخرين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود القول إن تفجيرا وقع بالقرب من منصة للضيوف أثناء العرض العسكري وأدى لسقوط كثيرين بين قتيل وجريح. وتحدثوا عن رؤية جثث في المكان.

ولاقى ما لا يقل عن خمسة أشخاص حتفهم وأصيب ثمانية بحسب أرقام سلطات الصحة المحلية التي نقلتها قوات الحزام الأمني وبيان صادر عن المركز الإعلامي المحلي للقوات التي تسيطر على الضالع.

وقال البيان إن صاروخا أصاب منطقة العروض التي تقام في حفلات تخرج الدفعات العسكرية فور انتهاء المراسم التي شاركت فيها قوات الحزام الأمني.

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