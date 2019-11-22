"أنصار الله": مقتل وإصابة العشرات بينهم سعوديون خلال صد زحوفات حدودية

أعلنت جماعة "أنصار الله"، اليوم الجمعة، مقتل وإصابة العديد من العسكريين السعوديين واليمنيين، خلال صد الجماعة هجمات لقوات التحالف على الحدود اليمنية السعودية وفي محافظات يمنية.

وذكر المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن قوات التحالف والجيش اليمني نفذوا 6 زحوفات مكثفة في كل من جبهات الحدود، وفي محافظة الجوف الحدودية، ومحافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، ومحاولات تسلل في محافظة الحديدة غربي اليمن.

تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية بفضل الله من التصدي، لأكثر من ستة زحوفات مكثفة في جبهات الحدود والجوف وتعز مع تسللات في محافظة الحديدة وتم تكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وسقوط العشرات بين قتيل وجريح بينهم سعوديون رغم الغطاء الجوي بأكثر من عشر غارات أغلبها على محافظة صعدة

وأكد "التصدي للزحوفات المكثفة رغم الغطاء الجوي بأكثر من عشر غارات أغلبها على محافظة صعدة".

ووفقاً للعميد سريع "سقط العشرات من المهاجمين بين قتيل وجريح بينهم سعوديون خلال التصدي للزحوفات".

وتشهد محافظة الحديدة غربي اليمن، منذ 18 ديسمبر/ كانون الأول 2018، هدنة أممية وسط اتهامات متبادلة بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بتنفيذ خروقات، خاصة في مناطق التماس بمدينة الحديدة وضواحيها.