اليمن: وقفات احتجاجية بصنعاء تنديدا بجرائم العدوان وخروقاته

نُظمت في صنعاء وقفات احتجاجية للتنديد بجرائم وخروقات العدوان السعودي الأمريكي والحصار الظالم على اليمن، ودعما للجيش اليمني واللجان الشعبية.

وأكد المشاركون في الوقفات “استمرار النفير العام ورفد المرابطين في جبهات الشرف والبطولة بالرجال والمال والعتاد حتى تحقيق النصر”.

وطالب المشاركون “بتعزيز وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية لإفشال مخططات العدوان”، ودعوا “القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير الرد على أي حماقات يرتكبها العدو”.