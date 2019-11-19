الحوثيون يعلنون الاستيلاء على سفينة مشتبها بها

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، الاثنين، عن استيلائها على سفينة مشتبه بها، وسيتم الإفراج عنها إذا كانت تخص كوريا الجنوبية بعد استكمال الإجراءات القانونية.

وقال رئيس اللجنة الثورية محمد علي الحوثي على حسابه في "تويتر"، إن "هناك حالة اشتباه ويقوم خفر السواحل اليمنية بمهمته، في التأكد هل فعلا تتبع دول العدوان أم أنها لدولة كوريا الجنوبية".

وأضاف الحوثي، : "إذا كانت لدولة كوريا فسيتم الإفراج عنهما بعد استكمال الإجراءات القانونية كأي حالة مشابهة تواجدت بالمياه الإقليمية اليمنية ونطمئن الجميع أن لا قلق لا على الطواقم ولا غيرها".