رويترز: السعودية تجري محادثات غير رسمية مع أنصار الله

قالت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، إن السعودية تكثف محادثات غير رسمية مع حركة "أنصار الله" بشأن وقف لإطلاق النار في اليمن.

ونقلت وكالة "رويترز" عن 3 مصادر، قولها إن المحادثات بدأت في أواخر سبتمبر/ أيلول في الأردن في الوقت الذي تتحمل فيه الرياض بمفردها مسؤولية العدوان العسكري ضد اليمن بعد خروج الإمارات حليفتها الرئيسية.

وأضافت المصادر أن المحادثات بدأت بعد أن عرضت حركة انصار الله وقف إطلاق الصواريخ وشن هجمات بطائرات مسيرة عبر الحدود على مدن سعودية، إذا أنهى تحالف العدوان السعودي ضرباته الجوية على اليمن.

وقال مصدر رابع إن "المحادثات بشأن استكمال الاتفاق الأمني تتحرك بسرعة كبيرة الآن عبر عدة قنوات، لكن الرياض ما زال لديها مخاوف بشأن حدودها".

وقال مسؤول سعودي "لدينا قناة مفتوحة مع الحوثيين منذ 2016. ونواصل هذه الاتصالات لإقرار السلام في اليمن"حسب تعبيره