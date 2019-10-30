الإمارات تسحب قواتها من عدن وتسلمها للسعودية

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة في الإمارات، الأربعاء، عودة القوة الإماراتية المشتركة العاملة في محافظة عدن باليمن إلى البلاد، بعد "إنجازها مهامها العسكرية المتمثلة بتحرير عدن وتأمينها وتسليمها للقوات السعودية واليمنية"، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وشاركت القوات الإماراتية في التحالف العربي بقيادة السعودية من اجل محاربة المجاهدين الحوثيين من عدن جنوبي البلاد، قبل اتخاذها عاصمة مؤقتة بحكم سيطرة الحوثيين على صنعاء منذ انقلابهم في سبتمبر 2014.

وشهدت عدن مؤخرا توترا بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من الإمارات والقوات التابعة للحكومة الشرعية، قبل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق برعاية سعودية لتقاسم المقرات الوزارية في العاصمة المؤقتة.