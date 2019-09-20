اليمن

غوتيريش يتجاهل جرائم العدوان تجاه اليمن ويدين عمليات الرد في بقيق وخريص


قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، إن المجتمع الدولي لابد أن يتمتع بأعصاب حديدية للحيلولة دون وقوع حرب في الخليج يترتب عليها آثار كارثية.

وقال غوتيريش في مقابلة مع قناة “سي إن إن” الأمريكية: “إننا قلقون للغاية، وأرسلت بالأمس خبيرين بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن 2231 لفحص الحطام (الآثار في بقيق وخريص) والتمكن من تحليل ما هي ومن صنعها”.

وتجاهل غوتيريش جرائم العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمن على مدى خمس سنوات وأن الهجمات اليمنية على السعودية تأتي في سياق الرد على تلك الجرائم.

ودان عملية الرد التي استهدفت مصفاتي بقيق وخريص شرق السعودية معتبرا إياها “تصعيدا خطيرا للغاية”.

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