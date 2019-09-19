الحوثيون: الدمار الذي لحق بالمنشآت المستهدفة في السعودية أكبر بكثير مما أعلن عنه

أعلنت جماعة انصار الله (الحوثيين)، الاربعاء، أن الدمار الذي لحق بالمنشآت المستهدفة في السعودية أكبر بكثير مما أعلن عنه.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، العميد يحيى سريع إن "الدمار الذي لحق بالمنشآت المستهدفة أكبر بكثير مما أعلن عنه".

وأضاف سريع، أنه "تم الموازنة بين الطائرات النفاثة والعادية واستخدام طائرات تمويه، ولدينا عشرات الأهداف في أبو ظبي ودبي"، مضيفا "نقول للنظام الإماراتي عملية واحدة فقط ستكلفكم كثيرا".

وأعلن الحوثيون يوم السبت الماضي استهداف منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو هما بقيق، أكبر منشأة في العالم لمعالجة النفط، وخريص المجاورة التي تضم حقلاً نفطيًا شاسعًا شرق السعودية، ما أدى إلى توقف نصف إنتاج النفط السعودي.