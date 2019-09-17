الحوثيون يكشفون نوع الطائرات التي نفذت هجمات ارامكو

كشفت جماعة "أنصار الله" الحوثيين، اليوم الاثنين، نوع الطائرات التي استخدمتها للهجوم على منشآت شركة أرامكو السعودية للنفط، أول من أمس السبت.

وقال متحدث عسكري باسم الجماعة اليمنية إن "الهجمات على منشآت أرامكو نفذتها طائرات مسيرة بمحركات عادية ونفاثة".

وأضاف المتحدث، بحسب قناة "المسيرة" التابعة للجماعة: أن "عملية توازن الردع الثانية على مصفاتي بقيق وخريص تم تنفيذها بطائرات تعمل بمحركات مختلفة وجديدة ما بين عادي ونفاث".

وحذر المتحدث "الشركات والأجانب من التواجد في المعامل التي نالتها ضرباتنا لأنها لاتزال تحت مرمانا وقد يطالها الاستهداف في أي لحظة".

وأضاف: "أؤكد للنظام السعودي أن يدنا الطولي تستطيع الوصول إلى أي مكان نريد وفى والوقت الذي نحدده وعليه أن يراجع حساباته ويوقف عدوانه وحصاره على اليمن".

وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، أعلنت استهداف حقلي نفط بقيق وخريص في المنطقة الشرقية ب‍المملكة العربية السعودية، أول من أمس السبت، بـ10 طائرات مسيرة، وتوعدت بتوسيع نطاق هجماتها داخل العمق السعودي.

وتقع بقيق على بعد 60 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من الظهران في المنطقة الشرقية بالسعودية. وتضم بقيق أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.