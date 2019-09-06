الحوثيون يعلنون تنفيذ هجمات بطائرات مفخخة على هدف عسكري سعودي

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الجمعة، تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة مفخخة على هدف عسكري سعودي وصفته بـ"المهم" في خميس مشيط بقطاع عسير جنوب غربي السعودية.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة أنصار الله، العميد يحيى سريع في بيان على صفحته الرسمية في "فيسبوك "إن "سلاح الجو المسير ينفذ عدة هجمات بعدد من طائرات قاصف 2k استهدفت هدف عسكري هام في خميس مشيط".

ووفقا للعميد سريع "كانت الاصابة مباشرة".

واعتبر "الاستهداف ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر وغاراته المتواصلة التي بلغت خلال 12 ساعة الماضية 69 غارة جوية".