إطلاق صاروخَي زلزال1 على تجمعات مرتزقة السعودية في عسير جنوب السعودية

أطلقت القوة الصاروخية اليمنية، اليوم الخميس، صاروخين من نوع زلزال1 على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في محور عسير بالجنوب السعودي.

وأفاد مصدر عسكري لـ ” المسيرة نت” أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت بعون الله صاروخين زلزال1 على تجمعات للمرتزقة قبالة منفذ علب محققةً إصابات موفقة.

يُذكر أن المجاهدين اليمنيين قد نفذوا يوم أمس الأول عملية إغارة على مواقع للمرتزقة في مجازة الشرقية بذات المحور ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، بالإضافة إلى إعطاب رشاش 12.7 بقناصة المجاهدين خلال العملية.