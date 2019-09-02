"أنصار الله" تعلن إعطاب دبابة سعودية بصاروخ موجه

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الاثنين، وقوع قتلى وجرحى في صفوف الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية بمواجهات في شرق جبل الدود في جيزان.

ذكر المركز الإعلامي للجماعة على "تويتر"، أن قوات من الجيش اليمني، نفذوا بإسناد من طيران التحالف الحربي والاستطلاعي زحفاً استمر عدة ساعات شرق الدود في جيزان.

وأكد إحباط زحف القوات اليمنية وتكبيدها عدداً من القتلى والجرحى خلال المواجهات وقصف مدفعي استهدف تجمعات لها.

إلى ذلك، قالت "أنصار الله" إن مقاتليها أعطبوا دبابة للجيش السعودي بصاروخ موجه قبالة موقع "الإم بي سي" في جيزان.