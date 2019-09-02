الحوثي: التحالف تعمد قصف الأسرى في ذمار

اتهم زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي التحالف العربي بتعمد قصف سجن خاص بالأسرى في محافظة ذمار، مشيرا إلى أن عددا من الأسرى كان مشمولا بصفقة التبادل مع الحكومة اليمنية.

وقال عبد الملك الحوثي، في كلمة متلفزة بمناسبة الهجرة النبوية، إن "الجريمة بحق الأسرى تعبر عن حقد وإفلاس إنساني وأخلاقي وتخبط وانسداد أفق".

وشدد الحوثي على ضرورة، "أن تشكل الانتهاكات والجرائم اليومية دافعا لتحمل المسؤولية للتصدي لكل أشكال العدوان وصولا إلى الانتصار"، داعيا الحكومة اليمنية، إلى اتخاذ موقف من قصف التحالف لسجن ذمار.

وعلق زعيم "أنصار الله" على ما تشهده محافظات جنوب اليمن من صراع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بالقول: "الأحداث الأخيرة في عدن وشبوة أظهرت سيطرة الأجنبي على مسرح الوقائع وكيف يؤدب تلك الأدوات المحلية إن خرجت قليلا عن مسار توجيهاته وأوامره".

وكانت جماعة "أنصار الله" اتهمت، في وقت سابق من الأحد، التحالف العربي باستهداف سجن للأسرى في محافظة ذمار، أسفر عن مقتل نحو 60 شخصا، وإصابة 100 آخرين.

من جهتها، نفت قيادة التحالف العربي على لسان الناطق باسمها العقيد تركي المالكي اتهامات الحوثيين، في أن يكون الهدف الذي قصفته طائرات التحالف في ذمار سجنا، مؤكدا أنه "موقع عسكري".

وقال المالكي، إن "القوات المشتركة استهدفت أحد المواقع العسكرية في ذمار لتحييد وتدمير القوات الحوثية، والهدف العسكري هدف مشروع، ولدينا ما يثبت استخدام الميليشيات لهذا الموقع، وتمت متابعته من منظومة الاستخبارات لفترة طويلة".

وأضاف، أن "لدينا ما يثبت أن الميليشيات استخدمت هذا الموقع لتخزين الطائرات من دون طيار، وأنظمة الدفاع الجوي".

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطر عليها الحوثيون منذ اندلاع الأزمة عام 2014.