اليمن

الحوثي: التحالف تعمد قصف الأسرى في ذمار


اتهم زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي التحالف العربي بتعمد قصف سجن خاص بالأسرى في محافظة ذمار، مشيرا إلى أن عددا من الأسرى كان مشمولا بصفقة التبادل مع الحكومة اليمنية.

وقال عبد الملك الحوثي، في كلمة متلفزة بمناسبة الهجرة النبوية، إن "الجريمة بحق الأسرى تعبر عن حقد وإفلاس إنساني وأخلاقي وتخبط وانسداد أفق".

وشدد الحوثي على ضرورة، "أن تشكل الانتهاكات والجرائم اليومية دافعا لتحمل المسؤولية للتصدي لكل أشكال العدوان وصولا إلى الانتصار"، داعيا الحكومة اليمنية، إلى اتخاذ موقف من قصف التحالف لسجن ذمار.

وعلق زعيم "أنصار الله" على ما تشهده محافظات جنوب اليمن من صراع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بالقول: "الأحداث الأخيرة في عدن وشبوة أظهرت سيطرة الأجنبي على مسرح الوقائع وكيف يؤدب تلك الأدوات المحلية إن خرجت قليلا عن مسار توجيهاته وأوامره".

وكانت جماعة "أنصار الله" اتهمت، في وقت سابق من الأحد، التحالف العربي باستهداف سجن للأسرى في محافظة ذمار، أسفر عن مقتل نحو 60 شخصا، وإصابة 100 آخرين.

من جهتها، نفت قيادة التحالف العربي على لسان الناطق باسمها العقيد تركي المالكي اتهامات الحوثيين، في أن يكون الهدف الذي قصفته طائرات التحالف في ذمار سجنا، مؤكدا أنه "موقع عسكري".

وقال المالكي، إن "القوات المشتركة استهدفت أحد المواقع العسكرية في ذمار لتحييد وتدمير القوات الحوثية، والهدف العسكري هدف مشروع، ولدينا ما يثبت استخدام الميليشيات لهذا الموقع، وتمت متابعته من منظومة الاستخبارات لفترة طويلة".

وأضاف، أن "لدينا ما يثبت أن الميليشيات استخدمت هذا الموقع لتخزين الطائرات من دون طيار، وأنظمة الدفاع الجوي".

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطر عليها الحوثيون منذ اندلاع الأزمة عام 2014.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحوثي: التحالف تعمد قصف الأسرى في ذمار
مقاتلي المجلس الانتقالي يعتقلون عشرات الموالين للحكومة اليمنية في عدن
الحوثي يعلق على بيان الإمارات: لقد انتصر اليمن
الحوثيون يطلقون صاروخا على منطقة حيران
الإمارات تصدر بيانا عاجلا بشأن غاراتها الجوية في عدن: دفاعا عن النفس
حكومة الرئيس الفار عبد ربه منصور هادي: 40 قتيلاً و70 جريحاً بغارات طائرات إماراتية على عدن
حكومة هادي اليمنية تتهم الإمارات بشن غارات جوية على قواتها
القوة الصاروخية اليمنية تستهدف بصاروخ كروز مجنح مطار ابها السعودي
دروس يمنية في الكرامة.. أميركا تستجدي التفاوض مع إنصارالله
طائرات صماد 3 اليمنية تقصف هدفا عسكريا في الرياض
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 71.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك