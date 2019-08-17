"أنصار الله" تعقد اجتماعا مع سفراء 4 دول أوروبية في طهران

انعقد اليوم السبت اجتماع بين سفراء أربع طول أوروبية ووفد من جماعة أنصار الله "الحوثي" في العاصمة الإيرانية طهران.

وأعلن روب ماكير، السفير البريطاني في طهران، انعقاد اجتماع بين سفراء كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ووفد من أنصار الله، حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس.

وشكر ماكير الخارجية الإيرانية على استضافة محادثات بين وفد "جماعة أنصار الله" الحوثية الذي يزور طهران، وزملائه سفراء الدول الأوروبية، وأضاف أنه: "من المهم الحوار وبحث المسار السياسي والأزمة الإنسانية في اليمن".