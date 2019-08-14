اليمن

"أنصار الله" تعلن سيطرتها على مواقع في شرق الجوف بعد عدة غارات


أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الأربعاء، سيطرة قواتها على مواقع للجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وذكر المركز الإعلامي لـ "أنصار الله" على حسابه في "تويتر"، أن "مقاتلي الجماعة نفذوا عملية إغارة على مواقع للجيش في جبهة الظهرة بمديرية خب والشعف شرق الجوف".

وأضاف أن العملية الهجومية انتهت بسيطرة مقاتلي "أنصار الله" على عدد من المواقع التابعة للجيش.

وكانت "أنصار الله" قد أعلنت، الثلاثاء، إطلاق صاروخ محلي الصنع نوع "زلزال1" (مداه 3 كم)، على تجمعات للجيش اليمني في معسكر طيبة الاسم التابع إدارياً لمديرية برط العنان غرب الجوف.

وتدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عدواني  تقوده السعودية من جهة أخرى.

وأسفر النزاع عن استشهاد وجرح مئات الآلاف، في الوقت الذي تشير فيه الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
"أنصار الله" تعلن سيطرتها على مواقع في شرق الجوف بعد عدة غارات
“أنصار الله” تعلن مقتل 30 عسكرياً يمنياً برصاص قناصتها جنوب غربي السعودية
الحوثيون يستهدفون مطار أبها السعودي بطائرات مسيرة
إيران تؤكد ضرورة وقف الحرب وإنهاء الحصار المفروض على اليمن
قوات "المجلس الانتقالي" تبدأ الانسحاب من مواقع تسيطر عليها في عدن
المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن: قواتنا على مشارف قصر المعاشيق الرئاسي
المجلس الانتقالي الجنوبي يسيطر على منزل وزير الداخلية ويستكمل حصار قصر معاشيق الرئاسي بعدن
الحوثيون يعلنون استهداف مركز قيادة للتحالف العربي في نجران
الحوثي عن أحداث قصر معاشيق الرئاسي: هل ستبقى العنتريات؟
مواجهات قرب مصافي النفط ومحيط منزل وزير الداخلية في اليمن
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.84
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك