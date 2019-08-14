“أنصار الله” تعلن مقتل 30 عسكرياً يمنياً برصاص قناصتها جنوب غربي السعودية

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الأربعاء، قنص 30 عسكريا يمنيا، بعمليات في قطاعي جيزان وعسير جنوب غربي السعودية.

ونقل المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على حسابه في "تويتر"، عن مصدر في وحدة القناصة التابعة للجماعة، قوله إن "مقاتلي "أنصار الله" قنصوا خلال اليومين الماضيين 22 عسكريا يمنيا بينهم قيادات قبالة جبل قيس في محور جيزان.

وأشار إلى" تنفيذ الجماعة عمليات مماثلة قبالة منفذ علب البري الحدودي في عسير، أسفرت عن قنص 8 جنود يمنيين.