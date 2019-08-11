اليمن

إيران تؤكد ضرورة وقف الحرب وإنهاء الحصار المفروض على اليمن


أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأحد، ضرورة وقف الحرب في اليمن وإنهاء الحصار المفروض عليه، فيما أشار إلى استعداد إيران لإرسال المساعدات الإنسانية إلى هذا البلد.

ونقلت وكالة "فارس" عن ظريف قوله خلال استقباله الناطق باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) محمد عبد السلام، إن "طريق الحل لأزمة اليمن هو طريق الحل السياسي"، مجدداً دعم "إيران لإجراء المفاوضات اليمنية اليمنية والتنفيذ الكامل لاتفاقات ستوكهولم حول وقف إطلاق النار وسحب القوات من ميناء الحديدة الاستراتيجي على شاطئ البحر الأحمر".

وأعرب ظريف عن "أسفه لاستمرار عمليات القتل والحصار التي يتعرض لها الشعب اليمني منذ خمس سنوات"، داعياً إلى "إنهاء الحرب والحصار على البلاد بشكل عاجل".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إيران تؤكد ضرورة وقف الحرب وإنهاء الحصار المفروض على اليمن
قوات "المجلس الانتقالي" تبدأ الانسحاب من مواقع تسيطر عليها في عدن
المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن: قواتنا على مشارف قصر المعاشيق الرئاسي
المجلس الانتقالي الجنوبي يسيطر على منزل وزير الداخلية ويستكمل حصار قصر معاشيق الرئاسي بعدن
الحوثيون يعلنون استهداف مركز قيادة للتحالف العربي في نجران
الحوثي عن أحداث قصر معاشيق الرئاسي: هل ستبقى العنتريات؟
مواجهات قرب مصافي النفط ومحيط منزل وزير الداخلية في اليمن
تجدد الاشتباكات في عدن بعد ساعات من الهدوء الحذر
قصف متبادل بين قوات الحماية الرئاسية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في جبل حديد بعدن
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الوضع في عدن
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 72.62
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك