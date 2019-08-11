إيران تؤكد ضرورة وقف الحرب وإنهاء الحصار المفروض على اليمن

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأحد، ضرورة وقف الحرب في اليمن وإنهاء الحصار المفروض عليه، فيما أشار إلى استعداد إيران لإرسال المساعدات الإنسانية إلى هذا البلد.

ونقلت وكالة "فارس" عن ظريف قوله خلال استقباله الناطق باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) محمد عبد السلام، إن "طريق الحل لأزمة اليمن هو طريق الحل السياسي"، مجدداً دعم "إيران لإجراء المفاوضات اليمنية اليمنية والتنفيذ الكامل لاتفاقات ستوكهولم حول وقف إطلاق النار وسحب القوات من ميناء الحديدة الاستراتيجي على شاطئ البحر الأحمر".

وأعرب ظريف عن "أسفه لاستمرار عمليات القتل والحصار التي يتعرض لها الشعب اليمني منذ خمس سنوات"، داعياً إلى "إنهاء الحرب والحصار على البلاد بشكل عاجل".