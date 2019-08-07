الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الوضع في عدن

أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، عن قلقه من جراء التصعيد العسكري في محيط قصر المعاشيق الرئاسي بمحافظة عدن.

وقال غريفيث: “شعرت بالقلق إزاء التصعيد العسكري في عدن، وخاصة عقب تقارير تفيد بوقوع اشتباكات على مقربة من القصر الرئاسي.. وكذلك إزاء الخطاب الأخير الذي يشجع على العنف ضد المؤسسات اليمنية”.

ودعا الأطراف السياسية إلى التهدئة والجلوس إلى طاولة الحوار.

ووقعت اشتباكات في مدينة عدن بالتزامن مع تشييع قتلى قصف معسكر “الجلاء” في مديرية البريقة بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة.