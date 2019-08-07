اليمن

مقتل وإصابة مجندين سعوديين ويمنيين بقصف معسكر في نجران


أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الأربعاء، إلحاق خسائر كبيرة في صفوف الجيش السعودي وقوات يمنية بقصف معسكر لهم بصاروخ باليستي في قطاع نجران جنوب غربي السعودية.

وقالت قناة "المسيرة" اليمنية الناطقة باسم "أنصار الله"، أن القوة الصاروخية التابعة للجماعة تطلق صاروخاً باليستيا من طراز بدرF على معسكر للجيش السعودي وقوات يمنية في رجلاء بنجران".

ونقلت "المسيرة" عن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، تأكيده أن القصف الصاروخي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات في صفوف الجيش السعودي والعسكريين اليمنيين".

ولفت إلى أن "سيارات الإسعاف تهرع إلى المعسكر المستهدف في رجلاء لنقل الجرحى والقتلى إلى مستشفيات نجران".

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