الحوثيون: قتلى وجرحى في الجيش السعودي جراء قصف بـ5 صواريخ وقذائف مدفعية

أعلنت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية الموالية لجماعة "أنصار الله" الحوثيين، عن قتل وإصابة العديد من عناصر الجيش السعودي جراء قصف بـ5 صواريخ وقذائف مدفعية في محور نجران.

ونقلت "سبوتنيك" عن مصدر عسكري قوله، إن "القوة الصاروخية استهدفت تجمعات لجنود الجيش السعودي قبالة السديس في نجران بخمسة صواريخ زلزال1 والعديد من قذائف المدفعية محققة إصابات مباشرة وأدت لقتل وجرح العديد منهم".

وكانت الجماعة أعلنت إطلاق صاروخ باليستي استهدف تجمعات للجيش السعودي غربي عسير، جنوب غربي المملكة.