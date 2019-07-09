اليمن

"أنصار الله" تكشف عن أسلحة متطورة بينها صواريخ "كروز" وطائرات هجومية


كشفت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الثلاثاء، عن إمكانيات أسلحة جديدة عرضتها قبل أيام بينها صاروخ كروز مجنح، وطائرات مسيرة تستطيع قطع مسافة 1700 كم.

و نقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" عن الناطق باسم قوات صنعاء الموالية للجماعة، العميد يحيى سريع قوله، بمؤتمر صحافي في صنعاء، إن "طائرة صماد 3 هجومية بمدى يصل من 1500 إلى 1700 كم وتم تجريبها بعدة عمليات ناجحة استهدفت مطارات سعودية وإماراتية".

وأضاف أن "صماد 3 تتميز بتكنولوجيا متطورة بحيث لا تستطيع المنظومات الاعتراضية كشفها".

وأشار إلى "إمكانية أن تنفجر صماد 3 من أعلى إلى أسفل أو تصطدم مباشرة بالهدف وتحتوي على كميات مناسبة من المتفجرات".

ولفت العميد سريع إلى "أن الطائرة صماد 1 مسيرة استطلاعية تستطيع الوصول إلى أكثر من 500 كيلو متر ولها قدرة على رصد الأهداف مباشرة إلى غرفة العمليات"، مؤكداً أن "سلاح الجو المسير أثبت فاعليته بمعركة الصمود اليماني في وجه تحالف العدوان".

وعن جديد الصواريخ، ذكر متحدث قوات صنعاء، أن "منظومة قدس الصاروخية الجديدة عبارة عن صواريخ مجنحة كروز من صناعة يمنية وهناك عدة أجيال منها وتخضع لعملية تطوير".

وأضاف أن "المنظومة أثبتت قدرتها الكبيرة على إصابة أهدافها وعلى تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو".

وتابع العميد سريع أن "تسمية المنظومة ب "قدس" تعكس تأكيدا على الموقف الثابت تجاه القضية الفلسطينية وتجاه الأقصى والقدس الشريف في وقت هرولت الأنظمة العميلة نحو التطبيع وتآمرها الفاضح على فلسطين". على حد قوله.

كما كشف عن امتلاك القوات المسلحة في صنعاء "مخزونًا استراتيجيًا" من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة بمختلف أنواعها يكفي للصمود لسنوات بينها الجيل الثالث من منظومة بركان لم يكشف بعد رغم دخوله الخدمة خلال المرحلة السابقة، ومنظومات صاروخية أخرى لم تكشف حتى اللحظة وتم تجربتها في الميدان بنجاح سيتم الإعلان عنها الفترة القادمة". ة

 

وكانت جماعة أنصار الله "الحوثيين" قد كشفت، يوم الأحد، عن الأسلحة الجديدة، في "معرض الرئيس صالح الصماد للصناعات العسكرية اليمنية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
"أنصار الله" تكشف عن أسلحة متطورة بينها صواريخ "كروز" وطائرات هجومية
الإمارات تسحب قوات لها من اليمن
عبد السلام: ضرب المطارات السعودية سببه استمرار العدوان وعلى دوله تحمل العواقب
الحوثيون يعلنون استهداف "مواقع عسكرية هامة" في مطار جازان السعودي
اليمن: مصرع مرتزقة لقوى العدوان إثر قصف تجمعات لهم في #حجة
الحوثيون يتحدثون عن منظومة صاروخية جديدة دخلت الخدمة وقائمة أهداف بالسعودية
الحوثيون يعلنون عن 26 ضربة على منشآت سعودية ويهددون بإطلاق مرحلة ثانية من العمليات
الجيش اليمني واللجان الشعبية يستهدفون تجمعات لقوى العدوان السعودي في الربوعة بعسير بصاروخ زلزال1 على وسقوط قتلى وجرحى
"أنصار الله" تعلن قنص جنديين سعوديين قبالة نجران
نقل الطائرات التي قصفها الحوثيون في مطار جيزان
الاكثر مشاهدة في (اليمن)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.63
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
ابو كيان الفارسي : تعال شوف الفساد في محافظه بغداد عباس ابو التطقيق كل معامله 10 ورقات علني وباسم ابو فرح ...
الموضوع :
النزاهة: السجن سبع سنوات لرئيس مجلس إدارة الشركة العراقية للنقل البري سابقاً
اخوة زينب : محد راح يحسبهم هذولي اولد معاويه لعنه الله عليهم الى قيام الساعه هم لو عدهم غيره ماكان ...
الموضوع :
المتحدث باسم قيادة محور الشمال للحشد الشعبي : دماء الشهداء فضحت تسجيلات الفلاحي
حمادة : السلام عليكم .... تحية طيبة لوكالة انباء براثا وعامليها المخلصون .. وتحية طيبة للاخوة علي محسن راضي ...
الموضوع :
عدم التزام اصحاب المولدات يا مجلس محافظة بغداد
المواطن : لماذا العراق یبیع النفط 16 دولار ارخص علی کل برمیل الی الدوله الاردنیه. هذا فلوس الشعب. ...
الموضوع :
93% من ضحاياهم شيعة: أحصائية أمنية حول جنسيات الارهابيين الذين قاموا بتفجيرات ارهابية في العراق
محمدامين عبدالحسين عبيد : انفصلت عن الدوام بتاريخ شهر الثامن سنة 2015 بسبب مشاكل عائلية ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيانا بشأن معاملات المفسوخة عقودهم في الهيئة
تحسين : السلام عليكم النص يعاني من ركاكة واضحة ارجو التنبه ...
الموضوع :
المعارضة بين اليأس والردة..!
العراقي : فعلا هو وزير نزيه . فقط للتنويه اخي العزيز هناك اغلاط املائية كثيرة كمثال حظارية ، منذو ...
الموضوع :
اذا  أردتم الكهرباء فـأدعمو وزيرها ..!
ابو محمد : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا تم رفض القانون في العراق اليس فيه شيعة ؟! ...
الموضوع :
البرلمان الكويتي يقر بالأغلبية قانون الأحوال الشخصية الجعفري
امنه : السلام عليك يامولاي يااباعبدالله السلام عليك يامولاي ابراهيم المجاب اسئلكم بحقكم عندالله وبالشان الذي لديكم عنده ..ان ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
شاكر : تيار الحكمه كل يوم يلبس ثوب مره المجلس ثم شهيد المحراب ثم المواطن واخيرا الحكمه يا ترى ...
الموضوع :
المعارضة بين اليأس والردة..!
فيسبوك