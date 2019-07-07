اليمن

عبد السلام: ضرب المطارات السعودية سببه استمرار العدوان وعلى دوله تحمل العواقب


أكد رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام أنَّ الضربات الجوية المتواصلة على المطارات السعودية هي خيار فرضه استمرار العدوان والحصار على الشعب اليمني.

وقال عبد السلام في تغريدة له إنَّه على دول العدوان أن تتحمل عواقب تماديها في إجرامها واستهتارها بدماء شعبنا اليمني العزيز. وحيَّا سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية على جهودهم، واكد أنَّ الشعب اليمني فخورٌ بهِم وإلى جانبهم، وينتظر المزيد.

واستهدفت القوة الصاروخية في الجيش اليمني تجمعات لقوى العدوان السعودي في مفرق الوازعية بتعز بأربع صواريخ من نوع زلزال واحد محققة في صفوف قوى العدوان اصابات مباشرة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير نفّذ عدة هجمات بطائرات قاصف 2K على مرابض الطائرات الحربية ومواقع عسكرية في مطار جيزان الإقليمي. كما أشار سريع الى استهداف مواقع عسكرية مهمة في مطار أبها الدولي، مؤكداً إصابة الأهداف بدقة، وتعطّل الملاحة الجوية في المطارين.

هذا ويتم اليوم افتتاح معرض الشهيد صالح الصماد وإزاحة الستار عن أسلحة جديدة منها صاروخ بالستي مجنح، وكذلك الكشف عن جديد الصناعات الحربية لسلاح الجو المسير .

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