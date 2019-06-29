الجيش اليمني واللجان الشعبية يستهدفون تجمعات لقوى العدوان السعودي في الربوعة بعسير بصاروخ زلزال1 على وسقوط قتلى وجرحى

التعليقات

شاكر : تيار الحكمه كل يوم يلبس ثوب مره المجلس ثم شهيد المحراب ثم المواطن واخيرا الحكمه يا ترى ... الموضوع :

المعارضة بين اليأس والردة..!

Shaker : أشك برأيك هل المحافظ من جماعتكم لان كل الادله ضده ليش واقف مع المحافظ اتقوا الله هذه ... الموضوع :

كيفما يكون مجلس المحافظة يكون المحافظ..!

علي بهاء سرحان الزبيدي : السلام عليـكم دولة رأيس الوزراء المحترم انا من عوائل الشهداء انا لم احصل اي مكافاه بخصوص اشتشهاد ... الموضوع :

مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات

عبد الناصر : هل فيه فائده اي يعني ربا ... الموضوع :

مصرف الرشيد: 200 مليون دينار سلفة لشراء سكن عبر النافذة الاسلامية !!! والمستفادون منه حماية رافع العيساوي وموظفوا المالية

السيده فريال رضا رزوقي : ‎السلام عليكم اخوان وتقبل الله طاعاتكم رحم الله والديكم عندي سوءول اريد جوابه من حضرتكم اني قدمت ... الموضوع :

دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني

فتحيه الوسواسي : الساده امانة بغدد المحترمين السيده الفاضله الامينه المحترمه تحيه طيبه ارسل رسالتي هذه اليكم وكلي امل بان ... الموضوع :

أمانـة بغداد تخصص موقعا الكترونيالاستقبال الشكاوى الخاصة بالخدمات البلدية

ابو علي الحلو : هؤلاء البعض الشنيعة اخزاهم الله المحسوبين على الشيعة لا يقل خطرهم عن خطر اولئك المتربصين بالدولة الإسلامية ... الموضوع :

لماذا يتمنى "بعض" الشيعة إسقـــاط النظام الإيراني؟!

philip mansour : ما هو مضمون قانون التقاعد رجاء ... الموضوع :

عندما تغلب البلاغة الحكمة ...

ابو ملاك الموسوي : بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الساده عمامي افتخر تاج راسي ... الموضوع :

الدولة المشعشعية في اهوار الاحواز وجنوب العراق