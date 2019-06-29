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اليمن
الجيش اليمني واللجان الشعبية يستهدفون تجمعات لقوى العدوان السعودي في الربوعة بعسير بصاروخ زلزال1 على وسقوط قتلى وجرحى
وكالة انباء براثا
47
2019-06-29
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الجيش اليمني واللجان الشعبية يستهدفون تجمعات لقوى العدوان السعودي في الربوعة بعسير بصاروخ زلزال1 على وسقوط قتلى وجرحى
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